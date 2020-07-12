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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 12.07.2020 - 13:20,Son Güncelleme:

‘Kovan’, İspanya’da festivalde yarışacak

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‘Kovan’, İspanya’da festivalde yarışacak
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Arıcılıkla ilgilenen bir kadının doğa ile mücadelesini işleyen ‘Kovan’ filmi ile filmin başrol oyuncusu Meryem Uzerli, ‘Imagineindia Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak.

UZERLİ, filmdeki rolüyle ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne aday gösterildi. Festivalin resmi internet sayfasında yapılan açıklamada, 1983’te Almanya’da doğan Uzerli’nin, oyunculuk kariyerinde aldığı eğitimlerle Avrupa ve Türkiye’de oynadığı rollere yer verildi. Uzerli’nin ‘Muhteşem Yüzyıl’daki oyunculuğuyla uluslararası üne kavuştuğu belirtilerek, özellikle de ‘Annemin Yarası’ ve ‘Öteki Taraf’ adlı filmlerde canlandırdığı karakterin derinliğine işaret edildi.
Uzerli, Madrid’de eylül ayında düzenlenecek festivalin ana yarışmasında yer alacak. Festival tarafından haziran ayında yapılan duyuruda, Eylem Kaftan’ın senaryosunu yazıp, yönettiği filmin ‘En İyi Film’ ödülü için yarışacağı açıklanmıştı. Kovan’ın 25 Eylül’de vizyona girmesi planlanıyor.

 

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