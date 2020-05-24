Kötü hava eylemcileri engelledi

KİMİ kentlerde sol gruplar hem ırkçıları hem de önlemler nedeniyle temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmasını protesto etti. Ancak bu kez katılım geçen haftaya göre düşük kaldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle birçok kentte katılım beklenin altında kalırken, bazı yerlerde de gösteriler tamamen iptal edildi. Aşırı sağcılar ve ırkçı gruplar Kovid-19 salgınına karşı alınan kısıtlama kurallarına uymadı. Emniyet güçlerinin uyarılarını da dikkate almayan göstericilere, Berlin, Hamburg, Suttgart ve Köln gibi bazı kentlerde müdahale edildi. Kimi göstericiler geçici olarak gözaltına alındı. Berlin’de Başbakanlık Binası önünde toplanan grubun liderliğini yapan aşçı Atilla Klaus Peter Hildmann da kurallara uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Hildmann’a müdahaleyi protesto eden yüzlerce kişi Unter den Linden yakınlarındaki Lustgarten’da toplandı. Grup, sosyal mesafe kuralına uymadığı gibi maske de takmadan eylem yaptı. Polis kimlik tespitinden sonra Hildmann’ı serbest bıraktı. Bunun üzerine toplanan grup da dağıldı. Berlin’de yaklaşık bin 200 kişi değişik bölgelerde düzenlenen eylemlere katıldı. HAMBURG’DA 750 KİŞİ

Hamburg’daki eylemlerde ise yaklaşık 750 kişi yer aldı. Çok sayıda grup kentte yürüyen aşırı sağcılara karşı protesto eylemi düzenledi. Kendiliğinden toplanan eylemcilere polis zaman zaman müdahale etti. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti’nde düzenlenen eylemlere ise çok az sayıda kişi katıldı. Bin kişi beklenen Essen kentinde protestoya yaklaşık 350 kişi katıldı. Erfurt kentinde ise sadece 40 kişi koronavirüse karşı alınan önlemler ile anayasanın ihlali gerekçesiyle yapılan yürüyüşe katıldı. Hannover kentinde 130 aşırı sağcı yürürken, onların eylemlerini protesto eden 30 kişi de karşı gösteri düzenledi. Bremen’de ancak 170 kişi toplayabilen aşırı sağcılara karşı yürüyenlerin sayısı ise daha çoktu. UYARILAR ETKİLİ OLDU

Başta Başbakan Angela Merkel, Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang’ın çağrıları ve uyarıları ülke genelinde karşılık buldu. Uyarıları dikkate alan çok sayıda kişi hafta sonu düzenlenen protesto eylemlerinden uzak durdu. Merkel, alınan önlemlerin anayasaya uygun olduğunu söylerken, Seehofer de, “Mevcut gösterilerin aşırılık yanlıları tarafından amaçları için kullanıldığı açıktır” sözleriyle yurttaşların eylemlerden uzak durmasını istemişti. BfV Başkanı Thomas Haldenwang ise, “Aşırı sağcılar anayasaya bağlı yurttaşların düzenledikleri eylemlere liderlik yaparak devleti ve demokrasiyi yok etmeyi hedefliyor” uyarısında bulunmuştu.