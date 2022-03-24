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Kötü haberi Instagram’dan duyurdu! ‘Seni çok seviyorum’

#Nazan Eckes#Necmettin Üngör#Eskişehir
Kötü haberi Instagram’dan duyurdu ‘Seni çok seviyorum’

Ünlü sunucu Nazan Eckes’in babası Necmettin Üngör, 77 yaşında memleketi Eskişehir’de vefat etti.

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BİR süredir Alzheimer hastalığıyla mücadele eden babasını ve ailesini sık sık Türkiye’de ziyaret eden, 45 yaşındaki Nazan Eckes, küçükken babasıyla çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak şunları yazdı: “Öncelikle inanılmaz güzel mesajlarınız için teşekkür etmek istiyorum. Her kelime, düşünceli cümleleriniz içten bir sarılma gibi hissediliyor. Kalbim kırık. Babam, kimsenin dolduramayacağı bir boşluk bıraktı. Ancak tuhaf bir şekilde, acı yavaş yavaş azalıyor, yerini güzel anılara bırakıyor. 3 çocuğu için her şeyi yapmaya hazır bir anne-baba ile çok güzel bir çocukluk geçirdim. Hiç unutamadığım görüntü, tıka basa doldurduğumuz arabamızla Türkçe arabesk müzik eşliğinde 3 gün süren Türkiye seyahatlerimiz. Babam güçlü, gururlu, inatçı bir adamdı. Çok tartıştık ve bu beni hırçın dalgaların sert kayaları yıllar içinde şekillendirmesi gibi şekillendirdi... Ve böylece Necmettin Üngör’ün bir parçası bende yaşıyor. Seni çok seviyoruz.”

 

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#Nazan Eckes#Necmettin Üngör#Eskişehir

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