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Avrupa
AA / Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 29.03.2020 - 10:15,Son Güncelleme:/

Kötü haber bu kez Berlin’den geldi

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Kötü haber bu kez Berlin’den geldi
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Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan bir Türk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ölen 74 yaşındaki Türk vatandaşı Y.K.’nın cenazesi Almanya’da defnedilecek. Y.K’nın eşi ve çocuğunun da koronavirüs nedeniyle hastanede yattıkları öğrenildi. Bu vefatın ardından, Almanya’da yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 7’ye yükseldi.

 

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