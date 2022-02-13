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HABERLERAvrupa Haberleri

Kötü gidişatına bir türlü dur diyemiyor

#SV Waldhof Mannheim #Münih Türkgücü #Franco Flückiger
Kötü gidişatına bir türlü dur diyemiyor

Almanya 3'üncü ligde mücadele eden Münih Türkgücü, evinde puan kaybederek düşme hattından kurtulamadı.

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Ligin güçlü takımlarından SV Waldhof Mannheim takımıyla karşılaşan Münih Türkgücü 0-0 berabere kaldı.
Golsüz sona eren karşılaşmada kalecisi Franco Flückiger'in gününde olmasıyla fark yemekten kurtulan Münih Türkgücü, büyük umutlarla çıktığı maçta hiçbir varlık gösteremedi.

Kötü gidişatına bir türlü dur diyemiyor

23 puanla ligin 18'inci sırasında bulunan Münih Türkgücü, 16 şubat çarşamba günü 1860 Münih ile derbi maçına çıkacak.
Bütçesindeki açık nedeniyle bir süre önce iflas başvurusunda bulunan takımın, iflası kesinleşmesi durumunda 9 puanı daha silinerek ligde kalma şansını iyice yitireceği belirtiliyor.

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#SV Waldhof Mannheim #Münih Türkgücü #Franco Flückiger

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