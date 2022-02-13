Kötü gidişatına bir türlü dur diyemiyor

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Ligin güçlü takımlarından SV Waldhof Mannheim takımıyla karşılaşan Münih Türkgücü 0-0 berabere kaldı.

Golsüz sona eren karşılaşmada kalecisi Franco Flückiger'in gününde olmasıyla fark yemekten kurtulan Münih Türkgücü, büyük umutlarla çıktığı maçta hiçbir varlık gösteremedi.

23 puanla ligin 18'inci sırasında bulunan Münih Türkgücü, 16 şubat çarşamba günü 1860 Münih ile derbi maçına çıkacak.Bütçesindeki açık nedeniyle bir süre önce iflas başvurusunda bulunan takımın, iflası kesinleşmesi durumunda 9 puanı daha silinerek ligde kalma şansını iyice yitireceği belirtiliyor.