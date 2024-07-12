Kosova’nın ilk özel sahnesi açıldı

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SAHNENİN açılışı Art Theatre’dan ‘On Yıllık Ara’ tiyatro oyunuyla yapıldı. Galaya, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ile Enis Kervan, Kosova Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Esnaf İş Adamları ve Esnaflar Derneği Başkanı Varis Ceylan, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı temsilcileri ile TİKA Kosova temsilcisi katıldı. David Foenkinos’un yazdığı, Tansu Kervan’ın yönetmenliğini yaptığı oyunda Sonay Buş, Deniz Dadale, Sali Laloş rol aldı. Onur Cibo dekor ve sahne amirliğini üstleniyor.