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Kosova’da ‘Şivan Köprüsü Atlama Yarışı’ düzenlendi

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#Kosova#Şivan Köprüsü Atlama Yarışı#AVRUPADAN HABERLER
Kosova’da ‘Şivan Köprüsü Atlama Yarışı’ düzenlendi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 11:14

Kosova’da bu yıl 73’üncüsü düzenlenen Şivan Köprüsü Atlama Yarışı’na 20’den fazla Kosovalı sporcu katılırken, ortaya çıkan renkli anları yüzlerce seyirci dikkatle izledi.

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KOSOVA’nın güneyinde yer alan Yakova bölgesindeki Drin Nehri’nde 73’üncüsü düzenlenen atlama yarışı bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Yakova Belediyesi’nin desteğiyle ‘Bridge Divers’ atlayış kulübü tarafından Şivan Köprüsü’nde düzenlenen yarışta, 20’den fazla Kosovalı sporcu 22 metre yükseklikten Drin Nehri’nin soğuk sularına atladı. 18. yüzyılda inşa edilen ancak Birinci Dünya Savaşı sırasında tamamen yıkıldıktan sonra yeniden onarılan tarihi Şivan Köprüsü’nde düzenlenen yarışmayı yüzlerce seyirci izledi. Etkinliğin yeniden uluslararası düzeye çıkarılması planlanırken, ülke turizmine de katkı sağlanması hedefleniyor. 1951 yılından bu yana düzenlenen Şivan Köprüsü’nden atlama geleneğine Kosova Savaşı sırasında 2 yıl ara verilmişti.

Kosova’da ‘Şivan Köprüsü Atlama Yarışı’ düzenlendi

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Kosova’da ‘Şivan Köprüsü Atlama Yarışı’ düzenlendi

Kosova’da ‘Şivan Köprüsü Atlama Yarışı’ düzenlendi

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#Kosova#Şivan Köprüsü Atlama Yarışı#AVRUPADAN HABERLER

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