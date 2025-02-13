Kosova Demokratik Türk Partisi Başkanı Fikrim Damka’ya ev hapsi!

Haberin Devamı

OLAY, Damka’nın başka bir parti temsilcisiyle yaşadığı gerginlikle bağlantılı olarak gelişti. 9 Şubat tarihinde gerçekleşen genel seçimlerde, KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka ve Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP) milletvekili adayı Arda Maloku arasında yaşanan tartışma sonucu Damka’nın Maloku’yu tehdit edip darp ettiği ileri sürülüyor. Kosova’nın Prizren şehrindeki Asliye Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, Damka hakkında “tehdit ve saldırı suçlarını işlediğine dair güçlü şüphe bulunduğu” gerekçesiyle 1 aylık ev hapsi kararı verildiği belirtildi.

TUTUKLAMA TALEBİ GEREKÇESİZ

Açıklamada, “Soruşturma hakimi, savcılığın tutukluluk talebinin gerekçesiz olduğunu tespit etmiştir. Mahkeme, dava dosyasındaki deliller doğrultusunda, sanıkların suç işlediğine dair güçlü şüphe bulunduğunu belirlemiştir. Ev hapsi kararıyla sanıkların duruşmalara katılımının sağlanabileceği ve ceza soruşturmasının kesintisiz devam ettirilebileceği değerlendirilmiştir” ifadesi kullanıldı.

Haberin Devamı

YEĞENİNE DE ev hapsi

Damka’nın bir yeğenine de “tehdit suçu işlediğine dair güçlü şüphe bulunduğu” gerekçesiyle 1 aylık ev hapsi verildiği belirtildi. Damka ve yeğeninin “tehdit ve saldırı” suçlamasıyla 9 Şubat’ta Kosova’nın Prizren şehrinde gözaltına alındığı ve savcının istemi üzerine şüpheliler hakkında 48 saatlik gözaltı kararı verildiği bildirilmişti.

PARTİ TEMSİLCİLERİNİN ŞİKAYETİ

Yerel medyaya yansıyan haberlerde, KDTP Genel Başkanı Damka’nın, Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP) temsilcileriyle yaşadığı gerginliğin ardından söz konusu parti temsilcilerinin şikayetiyle gözaltına alındığı belirtilmişti. Kosova’da 9 Şubat’ta yapılan genel seçimlerde, Kosova Türklerine Meclis’te garanti edilen 2 sandalyeyi kazanmak için Kosova Türklerinin en köklü partisi KDTP, YTHP ve Kosova Adalet Türk Partisi yarışmıştı.