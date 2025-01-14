Kosova beyaza büründü

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GEÇEN yıl Şar Dağı dışında karın hiç yağmadığı Kosova’da bu yıl mevsimin ilk karı önceki gece itibariyle yağmaya başladı. Kosova Meteoroloji Enstitüsü, günler öncesinden yaptığı uyarılarda Prizren’e mevsimin ilk kar yağışının hafta sonu olacağını duyurmuştu. Önceki gece yarısı itibariyle başlayan ve aralıksız devam eden kar nedeniyle Prizren beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle ayrı bir güzelliğe bürünen Prizren’de kartpostallık manzaralar oluştu. Günlerdir beklenen beyaz örtü, arabaları ve caddelerin üzerini örterek, güzel görüntü oluşturdu. Pazartesi gününe kadar hava sıcaklığının gündüz 4, gece eksi 3 derecelerde seyredeceği belirtildi.