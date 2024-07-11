Koruyucu aile konusunda açık var

Haberin Devamı

BAŞKONSOLOS Turhan Kaya, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Aile içinde kötü muameleye maruz kalan ya da ihmal edilen çocukların gençlik daireleri tarafından himaye altına alınıyor. Bu çocuklarımızın kültürel kimliklerini, kökenlerini, ana dillerini ve dinlerini koruyabilmeleri için koruyucu aile olarak Türk kökenli ailelerin seçilmesi çok önemli. Almanya’daki Türk toplumunda, koruyucu aile kavramının yaygınlaştırılması gerekiyor. Türk toplumu temsilcileri olarak, Türk kökenli koruyucu aile sayısının artırılması yönünde çalışmalar yapmak, toplumu bu yönde bilgilendirmek zorundayız. Bu konuda büyük bir ihtiyaç ve açık var.”

Köln Başkonsolosu Turhan Kaya

Haberin Devamı

MAALESEF TÜRKLER DE VAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşesi Rukiye Sancar da şöyle konuştu: “Türkiye’de koruyucu aileliğin teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla 30 Haziran, ‘Koruyucu Aile Günü’ ilan edildi. 2022’de yaklaşık 121 bin çocuk ve genç yurtlara, 86 bin çocuk ve genç koruyucu aileye verilmiştir. 207 bin çocuk, ergen ve genç ise geçici olarak ailelerinin alınarak başka yerlere yetiştirilmiştir. Almanya’da çocuk alımlarında birinci sırada, bakım veren kişinin yokluğu, ikinci sırada çocuk selametinin tehlikeye girmesi, üçüncü sırada ise anne ve babanın çocuğunu eğitmede yetersizliği yer almaktadır. Maalesef gençlik daireleri tarafından himaye altına alınan Türk çocuklarımız da var. Bu çocuklara hem kendi kültürüne yabancı olmayacağı hem de Türk olan bir koruyucu aile tarafından bakım verilebilmesi hususunu önemsememiz gerekiyor.





KATILIMCILARA GÜL DAĞITILDI

“Bu süreçte bir çocuğa yuva olmanın çok değerli bir sosyal sorumluluk olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, koruyucu aileliğin önemini bir kez daha vurgulamak isterim. Ailelere psikolojik ve hukuki destek veriyoruz. Ataşelik olarak ayrıca farklı şehirlerde bu anlamda koruyucu aile olma ile ilgili programlar düzenlemektedir. Koruyucu aile seminerlerinde, koruyucu aile nasıl olunur, şartları nelerdir, nereler baş, toplumun koruyucu aileye bakışı gibi konularda bilgi verilmektedir. Her çocuğun sıcak ve güvenli bir aile ortamında büyümesini diliyorum.”

Programda, koruyucu ailelere Başkonsolos Turhan Kaya tarafından birer sertifika takdim edildi. Programa katılan koruyucu aileler de kendi deneyimlerini paylaştılar. Yaşadıkları tecrübeler, dinleyicileri hem duygulandırdı hem de sevinçli anlar yasattı. Program Umut Yıldızı Derneği’nin katılımcılara gül dağıtmasıyla sona erdi.