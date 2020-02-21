NEONAZİ terörist Tobias R.’nin katlettiği Sedat Gürbüz’ün babası Selahattin Gürbüz, Dietzenbach kentindeki evlerinde kendilerine taziyede bulunan Büyükelçi Ali Kemal Aydın’a, “Yaşamayan bilmez bunu, bittik biz. Arkamızda dağ gibi bir çocuk vardı. Koruyamadık çocuklarımızı” dedi. Baba Selahattin, dede Halit ve Sedat’ın kardeşi Sezer Gürbüz’le görüşüp acılarını paylaşan Büyükelçi Aydın, “Sedat’ı koruması gerekenler asıl onu koruyamadı. Sizin bir suçunuz yok. Almanya Türk toplumu olarak birlik içinde olmamız gerekir. Biz sizlerin yanınızdayız. Saldırının tüm ayrıntılarıyla aydınlanması için konuyu yakından takip edeceğiz. Alman makamlarından soruşturmayı şeffaf ve bizimle paylaşarak yapmalarını bekliyoruz. Alman yetkililere de bunu söyledim” dedi. Aydın, daha sonra Gökhan Gültekin’in anne ve babası Hüsna-Behçet Gültekin’i de ziyaret etti. Memleketi Ağrı olan baba Gültekin, 52 yıldır Almanya’da yaşadığını ve kanser hastası olduğunu belirterek, “Beni hastaneye Gökhan götürüyordu. Onu benden aldılar” diye feryat etti. Anne Hüsna Gültekin ise öldürülen oğlu için ağıt yakarak gözyaşı döktü.

Büyükelçi Aydın, terör saldırısında yaralanan Muhammed Beyazkendir’i hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Başkanı Kazım Türkmen ile beraber hastaneye gelen Aydın’a, Beyazkendir, katliamda yaşadıklarını anlattı. Olayın ardından polisi aradığını ve çok sayıda ölü olduğunu söylediğini belirten Beyazkendir, “Ben o kadar stresle ölüler var buraya gelmeniz lazım diyorum. O bana ismimi soruyor” sitem etti.