Koruması pozitif çıktı, Maas karantinada

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Heiko Maas’ın yakın korumasının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, Enfeksiyon Koruma Yasası gereği Maas’ın karantinaya girdiği ifade edildi. Açıklamada, Maas’a yapılan ilk testin sonucunun negatif olduğu belirtildi. Dışişleri Bakanlığı, korumayla teması olan kişilerle iletişime geçileceğini, durumdan başka etkilenen olup olmadığının inceleneceğini ve alınacak önlemler konusunda çalışıldığını kaydetti.