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Hürriyet
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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 23.09.2020 - 17:13 | Son Güncelleme:

Koruması pozitif çıktı, Maas karantinada

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Koruması pozitif çıktı, Maas karantinada
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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın, yakın korumasının koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya girdiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Heiko Maas’ın yakın korumasının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, Enfeksiyon Koruma Yasası gereği Maas’ın karantinaya girdiği ifade edildi. Açıklamada, Maas’a yapılan ilk testin sonucunun negatif olduğu belirtildi. Dışişleri Bakanlığı, korumayla teması olan kişilerle iletişime geçileceğini, durumdan başka etkilenen olup olmadığının inceleneceğini ve alınacak önlemler konusunda çalışıldığını kaydetti.

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