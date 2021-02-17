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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: Reuters, AFP
Haber Giriş: 17.02.2021 - 13:34 | Son Güncelleme:

‘Koronayla, Orta Çağ yöntemleriyle mücadele ediyoruz’

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‘Koronayla, Orta Çağ yöntemleriyle mücadele ediyoruz’
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Almanya’nın eski Dışişleri Bakanı ve SPD eski Genel Başkanı Sigmar Gabriel, koronavirüs salgınıyla mücadelede Almanya’nın yöntemlerini eleştirdi.

Heilbronner Stimme adlı haber sitesine konuşan Gabriel, “Beni en çok rahatsız eden konu şu; Salgınla Orta Çağ yöntemleriyle mücadele ediyoruz. Geçmişte veba ile de insanları kapatarak mücadele edilmişti. 21. yüzyılın olanaklarını kullanmıyoruz” dedi. Salgınla mücadelede teknolojiden yeteri kadar faydalanılmadığını belirten Gabriel, öte yandan koronavirüsle mücadele için hazırlanan uyarı aplikasyonunun da başarısız olduğunu söyledi. Gabriel, “Corona-Warn-App, salgını bölgesel olarak tespit edecek verileri toplayamıyor. Sağlık dairelerimiz de verileri faksla geçiyor belki de elle sayıyorlardır” diyerek alay geçti.

 

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