‘Koronayla, Orta Çağ yöntemleriyle mücadele ediyoruz’

Heilbronner Stimme adlı haber sitesine konuşan Gabriel, “Beni en çok rahatsız eden konu şu; Salgınla Orta Çağ yöntemleriyle mücadele ediyoruz. Geçmişte veba ile de insanları kapatarak mücadele edilmişti. 21. yüzyılın olanaklarını kullanmıyoruz” dedi. Salgınla mücadelede teknolojiden yeteri kadar faydalanılmadığını belirten Gabriel, öte yandan koronavirüsle mücadele için hazırlanan uyarı aplikasyonunun da başarısız olduğunu söyledi. Gabriel, “Corona-Warn-App, salgını bölgesel olarak tespit edecek verileri toplayamıyor. Sağlık dairelerimiz de verileri faksla geçiyor belki de elle sayıyorlardır” diyerek alay geçti.