56 yaşındaki Ian Wright, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı üzerinden kendisine gelen ırkçı mesajları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ian Wright yaptığı paylaşımda; "Bu mesajlara bakmak istemediğimi biliyorum ama bunlar gerçekten beni derinden etkiledi. Bunu yazan bir çocuk! Bu çocuğun bana doğrudan ulaşabileceği bir platform var ve bunları gönderebilecek kadar da hiçbir şeyden endişe etmiyor." yazdı.

Mesajlardaki ırkçı hakaretlerin yanı sıra; "Neredeyse 65 yaşındasın ve eğer koronaya yakalanırsam yüzüne öksüreceğim" mesajı da dikkat çekti.