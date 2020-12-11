Koronaya rağmen katılmak bir onur!

DEUTSCH Türkisches Institut (Alman-Türk Enstitüsü) olarak Çocuk Kurumu’ndaki çocuklarımıza, partner okul öğrencilerimizle birlikte ‘Nikolaus Günü’ için hediyeler hazırladık. Mitmachen Ehrensache 30.11.2020-05.12.2020 tarihleri arasındaki etkinlik haftası boyunca, Almanya genelinde çocuklar gönüllü olarak şirketlerde çalıştılar ve daha sonra kazandıkları parayı iyi bir amaç için kullanacaklar. Bu yıl, gönüllü çalışmalara ek olarak, gençler ‘İyi bir amaç için birlikteyiz!’ sloganıyla, çeşitli sosyal sorumluluk projelerine katıldılar. HAYIR AMAÇLI BAĞIŞLIYORLAR

Mannheim Mitmachen Ehrensache, “Yirmi yıldır başarıyla yürütülen ve uygulaması kolay yaratıcı bir fikir ve sosyal sorumluluk hareketi ‘Katılmak benim için bir onur’ sloganı altında, gençler, her yıl, bağımsız olarak bir işverenle temasa geçerek, 5 Aralık Uluslararası Gönüllüler Günü etkinlikleri kapsamında bu iş yerlerinde çalışıyorlar. Bir gün çalışarak kazandıkları bu parayı, bulundukları bölgede, hayır amaçlı olarak yardım kurululuşlarına bağışlıyorlar. 3.5 MİLYON EURO TOPLANDI

Bu yıl, hepimize olduğu gibi, Mitmachen Ehrensache kampanyası için de her şey farklı! Bu yılki koşullar, projeninin gerçekleştirilmesi adına, Alman-Türk Enstitüsü ve diğer koordinasyon merkezlerini yaratıcı olmaya zorladı. 2000 yılında kampanyanın başlangıcından bu yana, 140 bin 697 genç, 5 Aralık Uluslararası Gönüllüler Günü etkinlikleri kapsamında, farklı sosyal amaçlar için 3.5 milyon euroluk çarpıcı bir meblağ topladılar. Sponsorlar, bu yıl, pandemi nedeniyle yirminci yılında kampanyayı atlamak yerine; sosyal sorumluluk projesin başka bir format ile hayata geçirmeye karar verdiler. Kampanya, bu yıl sadece bir eylem günü değil, 30 Kasım’dan itibaren bütün bir eylem haftası olarak ele alındı. HEDİYE PAKETLERİ HAZIRLADILAR

DTI Mitmachen Ehrensache Mannheim Koordinasyon Merkezi olarak, bu yıl, Marie-Curie-Realschule ve Justus-von-Liebig-Schule’deki okul öğrencileriyle birlikte bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. İki okuldan yüzlerce öğrenci, Mannheim’daki Schiffer Çocuk Evi’ndeki çocuklar için çok yaratıcı ‘Nikolaus Günü’ için hediye paketleri hazırladılar. Mesajlarını yazdıkları kartlarla birlikte, bu paketleri ‘SUNTAT’ ve ‘Mitmachen Ehrensache’nin tarafından gönderilen çikolata ve şekerlemelerle doldurdular. DTI-Mannheim Proje koordinasyon merkezi olarak, koronaya rağmen gençlerin bu projede yer almasından çok mutluyuz. Tüm partner okullarımıza gönülden teşekkür ederiz. EN BÜYÜK GENÇLİK HAREKETİ

‘Katılmak benim için bir onur’ şu anda Baden-Württemberg’deki en büyük gençlik sosyal sorumluluk hareketidir. Bu gençlik eğitim ve sosyal sorumluluk projesine, kırsal bölgelerin yarısından fazlası ve bütün kent merkezleri dahildir. Çok sayıda işveren, girişimci ve medya ortağı kampanyayı desteklemektedir. Ülke çapında Başbakan Winfried Kretschmann’ın desteklediği kampanya, Mannheim’da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Peter Kurz tarafından desteklenmektedir. Bu yılki önemli bir destek de, büyükelçi seminerlerine de katkı sağlayan Stuttgart Borsası’ndan yapılan bağıştır. ‘Katılmak benim için bir onur’ projesi ve kampanya ofisimiz hakkında daha fazla bilgiyi www.dti-mannheim.de www.mitmachen-ehrensache.de/ adresinde bulabilirsiniz.