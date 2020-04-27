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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 27.04.2020 - 11:28,Son Güncelleme:

Koronaya karşı ‘yastık altı’ tedbiri: 100 milyar Euro birikti

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Koronaya karşı ‘yastık altı’ tedbiri: 100 milyar Euro birikti
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Almanya’da Kovid-19 salgını sırasında yastık altındaki para miktarı arttı. ING Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre salgın nedeniyle ellerinin altında nakit para bulundurmak isteyenler, bankadaki paralarını çektiler.

BANKANIN açıklamasında yer alan bilgiye göre, mart ayında yastık altındaki para miktarı 100 milyar Euro’yu aştı. Bankanın analizinde ocak ve şubat aylarında yastık altındaki para miktarı 30 milyar Euro olarak tahmin ediliyor. Almanya’da 2019 yılında vatandaşın elinde bulundurduğu toplam nakit para miktarı ise 253 milyar Euro’ydu. 2013 yılıyla kıyaslandığında bu rakam iki katına denk geliyor. Avrupa Ortak Para Birimi Euro bölgesinde faizlerin çok düşük olması nedeniyle mevduat sahibinin banka yerine yastık altını tercih ettiği sanılıyor. ING Bankası Yöneticisi Thomas Dwornitzak “İnsanların banka yerine yastık altını daha güvenli bulması şaşırtıcı değil” dedi. Kovid-19 salgını krizi çıktığından beri Almanya’da nakit yerine kartla ödemeler de arttı. Son iki ayda kartla ödemeler önceki aylarla karşılaştırıldığında iki katına çıktı.

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