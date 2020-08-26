Koronaya inanmayanlara gösteri izni yok!

BERLİN İçişleri Senatörlüğü yetkilileri, koronavirüs salgının yayılmasını engellemek için alınan kurallara uyulmayacağı gerekçesiyle gösteriyi yasakladı. Berlin İçişleri Senatörü Andreas Geisel, alınan kararı doğru bulduğunu söyledi. SPD’li Senatör Geisel “Karar gösteri yapma hakkına yönelik değil, hastalığın bulaşmasına karşı” dedi. Karara uymayanlara polisin müdahale edeceğini de belirten Geisel, 1 Ağustos’ta düzenlenen ve kuralların hiçe sayıldığı gösteriyi hatırlatarak “Berlin’in korona inkârcılarının, ‘İmparatorluk Vatandaşı’ ve diğer aşırı sağcıların ikinci kez emellerini sahneleyeceği bir yer olmasına izin vermem. Demokrat olan herkese sesleniyorum; demokrasi paltosunun altına saklananlardan uzak durun” dedi.

MASKE DE TAMAMIŞLARDI

Aşırı sağcı gruplar, daha önce 1 Ağustos’ta 20 binden fazla kişiyi toplamış ve düzenlenen gösteride alınan tedbirleri protesto etmişti. Yürüyüş sırasında sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gibi göstericiler maske de takmamıştı. Alınan tedbir kurallarının çiğnenmesi nedeniyle yürüyüşe birçok çevreler tepki göstermişti.