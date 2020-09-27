Koronavirüsün vurduğu ünlü atlet Dortmund'un yeni fitness koçu oldu

2018 yılında 'Busted Covarege' tarafından 'dünyanın en çekici atleti' seçilen Alica Schmidt, Almanya Bundesliga ekibi Dortmund'un yeni fitness antrenörü oldu. Alica Schmidt, meslektaşlarına göre daha fazla hayranı ve takipçisi olan bir atlet.

Bundesliga'nın başarılı kulüplerinden Borussia Dortmund'un yeni fitness antrenörü Alica Schmidt oldu.

21 yaşındaki Alman atlet, aynı zamanda modellik de yapıyor. Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan Alica Schmidt,oldukça önemli başarılara da imza atmış bir isim...

Genç atlet, 400 metre kategorisinde yarışan Schmidt, 2017 yılında 18 yaşındayken 20 yaş altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre kategorisinde gümüş madalya kazanmıştı.

Ertelenenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da yarışacak olan Alica Schmidt Japonya'da da madalya hedeflerken, Koronavirüs salgını nedeniyle bu çalışmalarına ara vermişti.

Kulüpten yapılan açıklama göre; Alica'nın Borussia Dortmundlu futbolculara bireysel koçluk yapacağı ve salon çalışmalarında da antrenörlük yapacağı bilgisi verildi.

Alman kulübü bu şekilde sakatlık problemini en aza indirmeyi amaçlıyor. Şimdi Dortmund ile çalışacak olan Schmidt'in Tokyo hayallerine devam edip etmeyeceği ise merak konusu...