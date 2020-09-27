MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriKoronavirüsün vurduğu ünlü atlet Dortmund'un yeni fitness koçu oldu
GeriAvrupa Koronavirüsün vurduğu ünlü atlet Dortmund'un yeni fitness koçu oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
Haber Giriş: 27.09.2020 - 10:58 | Son Güncelleme:

Koronavirüsün vurduğu ünlü atlet Dortmund'un yeni fitness koçu oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Koronavirüsün vurduğu ünlü atlet Dortmund'un yeni fitness koçu oldu
Abone Olgoogle-news

Borussia Dortmund, fitness koçu antrenörlüğüne Alica Schmidt'i getirdi.

2018 yılında 'Busted Covarege' tarafından 'dünyanın en çekici atleti' seçilen Alica Schmidt, Almanya Bundesliga ekibi Dortmund'un yeni fitness antrenörü oldu.

Koronavirüsün vurduğu ünlü atlet Dortmundun yeni fitness koçu oldu
Alica Schmidt, meslektaşlarına göre daha fazla hayranı ve takipçisi olan bir atlet.
Koronavirüsün vurduğu ünlü atlet Dortmundun yeni fitness koçu oldu

Bundesliga'nın başarılı kulüplerinden Borussia Dortmund'un yeni fitness antrenörü Alica Schmidt oldu.
Koronavirüsün vurduğu ünlü atlet Dortmundun yeni fitness koçu oldu

21 yaşındaki Alman atlet, aynı zamanda modellik de yapıyor. Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan Alica Schmidt,oldukça önemli başarılara da imza atmış bir isim...
Koronavirüsün vurduğu ünlü atlet Dortmundun yeni fitness koçu oldu

Genç atlet, 400 metre kategorisinde yarışan Schmidt, 2017 yılında 18 yaşındayken 20 yaş altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre kategorisinde gümüş madalya kazanmıştı.
Koronavirüsün vurduğu ünlü atlet Dortmundun yeni fitness koçu oldu

Ertelenenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da yarışacak olan Alica Schmidt Japonya'da da madalya hedeflerken, Koronavirüs salgını nedeniyle bu çalışmalarına ara vermişti.
Koronavirüsün vurduğu ünlü atlet Dortmundun yeni fitness koçu oldu

Kulüpten yapılan açıklama göre; Alica'nın Borussia Dortmundlu futbolculara bireysel koçluk yapacağı ve salon çalışmalarında da antrenörlük yapacağı bilgisi verildi.
Koronavirüsün vurduğu ünlü atlet Dortmundun yeni fitness koçu oldu

Alman kulübü bu şekilde sakatlık problemini en aza indirmeyi amaçlıyor.
Koronavirüsün vurduğu ünlü atlet Dortmundun yeni fitness koçu oldu
Şimdi Dortmund ile çalışacak olan Schmidt'in Tokyo hayallerine devam edip etmeyeceği ise merak konusu...
Koronavirüsün vurduğu ünlü atlet Dortmundun yeni fitness koçu oldu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle