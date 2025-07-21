Koronavirüsün genç nesil üzerindeki etkisi: Depresyon

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Raporun çarpıcı bulgularına göre:

-Çalışan gençlerin yüzde 25'i son dönemde depresyon semptomları yaşadığını ifade etti

-18-24 yaş grubunda bu oran yüzde37'ye yükseliyor

-Uzmanlar bu durumu "gençler arasında yeni bir salgın" olarak nitelendiriyor

Araştırmayı yorumlayan uzmanlar, pandeminin gençler üzerindeki etkilerinin kalıcı olduğuna dikkat çekiyor. Raporda, „Gençler sadece enerjilerini tüketmekle kalmıyor, adeta şarj kabloları kopmuş durumda." ifadeleri yer aldı.

Pandeminin diğer önemli etkileri ise şunlar:

-Genç çalışanların yarısından fazlası enfeksiyonlara karşı pandemi öncesine göre çok daha temkinli davranıyor

-25 yaş altı her dört gençten biri, hafif soğuk algınlığı belirtileri gösterdiğinde bile rapor almayı tercih ediyor

-Bu oran tüm yaş gruplarında yüzde 18 seviyesinde

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Araştırma, 18-65 yaş arası 7 bin 068 kişiyle yapılan anket verilerine dayanıyor. 2024 yılına ait DAK verileri analiz edilerek hazırlandı. Genç çalışanların işe devamsızlık oranı yüzde 4.7 olarak belirlendi.

Fotoğraf: Julian Stratenschulte/dpa