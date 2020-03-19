Koronavirüsü 40 gün sonra öğrendiler

ALMANYA’da Big Brother adlı yarışmada yarışmacılar, 6 Şubat’tan bu yana izole bir hayat yaşıyorlar. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine televizyon yetkilileri, ülkede ve dünyada yaşanan son gelişmeleri yarışmacılara açıklama kararı aldı. Kanal yetkilileri, önceki gece yaptıkları canlı yayın ile yarışmacılara koronavirüs salgını hakkında detaylı bilgilendirme yaptı. Yarışmacıların açıklamaya kadar salgının sadece Çin’de olduğuna dair bilgileri vardı. Canlı yayına katılan Dr. Andreas Kaniewski, yarışmacıları koronavirüs hakkında bilgilendirerek, ailelerinde koronavirüs vakası bulunmadığını söyledi. Yarışmacıların bilgilendirmenin ardından aileleri ile video-konferans yoluyla görüşmeleri sağlandı.

Dr. Kaniewski’nin açıklamaları sırasında yarışmacılar gergin dakikalar yaşadı. Dünyayı etkileyen salgında aileleri için endişelenen yarışmacılar, aileleri ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde ise gözyaşlarına hâkim olamadılar. Duygu dolu anların yaşandığı canlı yayında, aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenen yarışmacılar rahat bir nefes aldı.