Koronavirüsten korunmak için nasıl beslenmeliyiz?

BAĞIŞIKLIK sistemini güçlendirmede dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan birinin besin değeri yüksek olan gıdaları tercih etmek ve dengeli bir şekilde tüketmek olduğunu söyleyen Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, “Sağlık Bakanlığının sık sık duyurduğu virüsten korunma yöntemleri çok önemli. Bu tedbirlerin yanı sıra düzenli ve uygun beslenmek de şart. Bu durum zaten günlük hayatımızın önemli bir unsuru olmalı” dedi. Uzel şöyle devam etti: “Vücut direncini artırmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için uyku düzenine dikkat edilmesi ve yeteri kadar su içilmesi, egzersiz yapılması ve zihinsel olarak huzurlu olunması gerekir. Tabii ki tüm bunlara ek olarak beslenme düzenine de dikkat edilmeli.” Dr. Uzel, “Vücut direncini artırmak için A, C ve E vitaminlerini içeren besinler tüketilmeli; selenyum, çinko, magnezyum ve vb. mineralleri alımı omega yağ asidi içeren yiyeceklerle takviye edilmelidir. Sadece D vitamini besinlerde az miktarda bulunduğu için bu amaçla güneş ışığından yararlanılmalı. D vitaminin yanı sıra kalsiyum ve fosfor tüketimi haftada en az 2 kez balık ve her gün süt tüketimiyle desteklenmeli” diye konuştu. SAVUNMAYI GÜÇLENDİREN YİYECEKLER

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için güne iyi bir kahvaltıyla başlayarak vücudun savunma mekanizmasını güçlendiren yiyecekler seçilmesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Uzel, “Özellikle E vitamininin bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunmaktadır. Soğuk algınlığında vücut direncini artırmakta ve A vitamininin okside olmasını engellemektedir. Yeşil yapraklı sebzeler, fındık, ceviz ve yağlı tohumlar E vitamini içeriği bakımından zengin yiyeceklerdir. Bağışıklığı güçlendiren besinlere örnek olarak ise somon-sardalye gibi yağlı balıklar, portakal, yeşil çay, yumurta, bal kabağı, taze kırmızıbiber, ıspanak, brokoli, cibez, radika, domates ve yoğurt sayılabilir. Türkiye bitki zenginliği bakımından ciddi bir potansiyele sahip. Hayvansal gıdalardan alınabilecek bağışıklık sistemi desteği bitkisel gıdalar tarafından da bakılacak olursa önemi yadsınamaz çeşitlilikte ve içerikte. Çörekotu yağı, zeytin yaprağı ekstresi bunlar arasında en çok bilinenleri” dedi.

BİBER, C VİTAMİNİ KAYNAĞI

Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da mutlaka C vitamini tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Uzel, “Güne C vitamini alımıyla başlanmalıdır. Kahvaltı sofrasında bulunabilecek önemli C vitamini kaynağı tatlı yeşilbiber veya taze kırmızıbiberdir. Pekmez önemli bir mineral kaynağı olup her dönem her yaştaki birey için tüketilmesi tavsiye edilen bir gıdadır. Kalsiyum ihtiyacının karşılanması için de yoğurt ya da kefir önerilmekte olup protein içeriği olan gıda tüketimi esas alınmalıdır. Kırmızı et, hem demir minerali açısından zengin olup hem de protein kaynağıdır. Ana öğünlerin haricinde ara öğünler de sıkı tutulmalı, abur cubur yerine kuru kayısı, incir, fındık, fıstık gibi atıştırmalıklar tercih edilmelidir” diye konuştu. BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİREN DİĞER SÜPER GIDALAR

Uzel, bol antioksidan içeren kakaodan, doğal mikrop önleyicisi tarçına; kalp sağlığını koruyan bazı süper gıdalar hakkında şu bilgileri verdi: Keçiboynuzu: Akciğeri temizler ve antioksidan içeriği kansere yakalanma riskini azaltır, antialerjik ve antibakteriyel özelliği vardır, üst solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir, yüksek lif içeriği sayesinde mideyi ve sindirim sistemini destekler.

Kakao: Bol antioksidan içerir. İçerisinde bulunan antioksidan miktarı yeşil çay ve kırmızı şaraptan da fazladır.

Yaban mersini: Kan şekerini düzenler, bol antioksidan içerir, idrar yollarını temizler, görme kaybı gibi aksaklıkların giderilmesinde yardımcıdır, kalbi onarır, beyin fonksiyonlarını güçlendirir, sindirim sistemini düzenler.

Tarçın: Doğal bir mikrop önleyicidir, kan şekerinin düşürülmesinde destek olur, hafızayı geliştirir, metabolizmanın yağı ve şekeri işlemesini düzenlediği için kolesterolün düşürülmesinde etkilidir.

Ceviz: İçerisinde bulundurduğu Omega 3 yağ asitleri sayesinde kalp sağlığının korunmasında destekçidir. Kalp ve damar hastalıklarını tedavi eder, lif içeriği bol olduğu için sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur.

Böğürtlen: C vitamini açısından oldukça zengindir. Düzenli tüketildiğinde yüksek tansiyonu düşürür, vücudu dinlendirir ve güçlendirir.

Somon: Hafızayı kuvvetlendirir ve beyin fonksiyonlarını iyileştirir, düşük kalorili olması nedeniyle diyet programlarının vazgeçilmezidir, tansiyonu düzenler, kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir, manik depresiflik ya da depresyon gibi ruhsal aksaklıkların giderilmesi için tercih edilir.

Nar: Yorgunluğu giderir, kolesterol ve şekeri dengeler, kanser hücrelerinin gelişmesine engel olurken, kalp sağlığının korunmasında da yardımcı olur.

Karalahana: C vitamini deposudur, erken yaşlanmaya neden olan serbest radikallerin miktarını azaltır, hücrelerin aşınma ve yıpranmasını azaltır veya önler, içerisinde bulundurduğu anti-kanser bileşenlerin enzim aktivitesini harekete geçirmesi sayesinde tümör gelişimini önler ya da büyümeyi yavaşlatır.