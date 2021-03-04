Koronavirüsle ilgili açıklamalarıyla tanıdığımız Prof. Dr. Mehmet Ceyhan bu kez futbol konuştu

Süper Lig'de başkent ekibi Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında çalan penaltı düdüğü sosyal medya başta olmak üzere çok tartışıldı. Karşılaşmanın ilk yarısının son dakikasında Arda Turan topu uzaklaştırmak isterken, maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Meler, Arda Turan'ı topa eliyle dokunduğu gerekçesiyle penaltı kararı verdiğini dile getirdi.

SPOR SPİKERİ ERSİN DÜZEN ANKET YAPTI

Karşılaşmanın ardından TRT sunucusu ve spor spikeri Ersin Düzen'in sosyal medya hesabından söz konusu penaltı ile ilgili anket yaptı. Düzen'in "Penaltı, penaltı değil, kararsızım" şıklarıyla sunduğu ankete Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan sitem geldi.

PROF. CEYHAN: EN HAFİF DEYİMLE AYIP OLUYOR

Koronavirüs sürecinde verdiği bilgilerle kamuoyunu aydınlatan bilim insanı Prof. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Yıllardır aynı pozisyona penaltı çalınırken hiç kimsenin sesi çıkmadı. GS aleyhine olunca niye penaltı verildi denmesi en hafif deyimiyle ayıp oluyor.

"AYHAN AKMAN'IN ÇABASINI TAKDİRLE KARŞILADIM"

Öte yandan Ersi Düzen'in sunduğu TRT Spor programında yorumcu olan eski Galatasaraylı futbolcu Ayhan Akman'a da tepki gösteren Ceyhan, "Fenerbahçe maçlarında hiç Galatasaray maçlarıyla kıyaslama yaptığınız oldu mu? Neden Galatasaray maçında Fenerbahçe maçıyla ilgili kıyaslama yapılıyor? Ayhan Bey’in Galatasaray'ı haklı çıkarmak için gösterdiği çabayı takdirle karşıladım" ifadelerini kullandı.