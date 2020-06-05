MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriKoronavirüse yenik düştü
GeriAvrupa Koronavirüse yenik düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
İskender Güngör, DHA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 05.06.2020 - 12:28,Son Güncelleme:

Koronavirüse yenik düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Koronavirüse yenik düştü
Abone Olgoogle-news

Kovid-19 birçok sektörü iflasın eşiğine getirdi. Dünyaca ünlü silah üreticisi Alman Sig Sauer şirketi, Kovid-19 salgınına yenik düştü. Şirketin koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı süreç geçirdiği ve rakiplerinden rekabette geride kalarak zor duruma düştüğü belirtildi.

ŞİRKET, Almanya’da silah taşıma ruhsatı alımının güç olduğu gerekçesi ve ayrıca Alman askeriyesi ve polis teşkilatından az sipariş almaları nedeniyle Almanya’daki tesislerini kapatma kararı aldıklarını duyurdu. Sig Sauer şirketinin Almanya’nın Eckenför kentindeki fabrikasında çalışan 120 kişinin işini kaybedeceği bildirildi. Başta Alman olmak üzere Amerikan ve İngiliz silahlı kuvvetlerinin, özel tim, gizli polis ve ajanların tabancalarını üreten Sig Sauer şirketinin yalnızca ABD’de üretime devam edeceği bildirildi. Şirketin Genel Müdürü Tim Castagne iflas bilgilerini doğrulayarak Alman medyasına yaptığı açıklamada, “Yönetim kurulunun bu yöndeki kararı benim için çok acı verici, hüzünlü oldu” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle