Koronavirüse yenik düştü

ŞİRKET, Almanya’da silah taşıma ruhsatı alımının güç olduğu gerekçesi ve ayrıca Alman askeriyesi ve polis teşkilatından az sipariş almaları nedeniyle Almanya’daki tesislerini kapatma kararı aldıklarını duyurdu. Sig Sauer şirketinin Almanya’nın Eckenför kentindeki fabrikasında çalışan 120 kişinin işini kaybedeceği bildirildi. Başta Alman olmak üzere Amerikan ve İngiliz silahlı kuvvetlerinin, özel tim, gizli polis ve ajanların tabancalarını üreten Sig Sauer şirketinin yalnızca ABD’de üretime devam edeceği bildirildi. Şirketin Genel Müdürü Tim Castagne iflas bilgilerini doğrulayarak Alman medyasına yaptığı açıklamada, “Yönetim kurulunun bu yöndeki kararı benim için çok acı verici, hüzünlü oldu” dedi.