Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

Koronavirüse yakalandı

#Almanya#Markus Söder Koronavirüse Yakalandı#AVRUPADAN HABERLER
Koronavirüse yakalandı

Almanya’da federal hükümetin salgın politikalarına yaptığı eleştirilerle gündem olan Bavyera Başbakanı ve CSU Genel Başkanı Markus Söder, koronavirüse yakalandı.

Haberin Devamı

Sosyal medya hesabından “İki yıl sonra beni de yakaladı” diye açıklamada bulunan Söder, Körfez ülkelerine yapacağı ziyaret öncesi korona testinin pozitif çıktığını duyurdu. Son haftalarda hemen hemen her gün iki defa hızlı test olduğunu belirten Markus Söder, “Her defasında negatif çıkıyordu, son PCR testi pozitif çıktı” dedi.
Karantinaya giren Söder’in Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne bugün yapacağı ziyaretin iptal edildiği belirtildi.
Diğer yandan Funke Medya Grubu’na açıklamalarda bulunan CSU Genel Başkanı Markus Söder, bundan böyle federal başbakanlık için tekrar aday olmayacağını söyledi. 2021 seçimlerinde CDU Genel Başkanı Armin Laschet ile CDU/CSU’nun başbakan adaylığı için yarışan ancak kaybeden Söder, 2021 yılının kendisi için son şans olduğunu dile getirdi. Söder, “Bundan böyle kendimi sadece Bavyera’ya adayacağım” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Markus Söder Koronavirüse Yakalandı#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar