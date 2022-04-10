Koronavirüse yakalandı

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Sosyal medya hesabından “İki yıl sonra beni de yakaladı” diye açıklamada bulunan Söder, Körfez ülkelerine yapacağı ziyaret öncesi korona testinin pozitif çıktığını duyurdu. Son haftalarda hemen hemen her gün iki defa hızlı test olduğunu belirten Markus Söder, “Her defasında negatif çıkıyordu, son PCR testi pozitif çıktı” dedi.

Karantinaya giren Söder’in Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne bugün yapacağı ziyaretin iptal edildiği belirtildi.

Diğer yandan Funke Medya Grubu’na açıklamalarda bulunan CSU Genel Başkanı Markus Söder, bundan böyle federal başbakanlık için tekrar aday olmayacağını söyledi. 2021 seçimlerinde CDU Genel Başkanı Armin Laschet ile CDU/CSU’nun başbakan adaylığı için yarışan ancak kaybeden Söder, 2021 yılının kendisi için son şans olduğunu dile getirdi. Söder, “Bundan böyle kendimi sadece Bavyera’ya adayacağım” dedi.