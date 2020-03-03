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Avrupa
İHA / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 03.03.2020 - 13:25,Son Güncelleme:/

‘Koronavirüs’ yalanı tutmadı! Mahkemeden para cezası

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‘Koronavirüs’ yalanı tutmadı! Mahkemeden para cezası
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Almanya’da bir sanık, koronavirüse yakalandığını iddia ederek mahkemeye çıkarılmayı reddetti. Savcılığın yaptığı araştırma sonucunda sanıkta koronavirüs şüphesi olmadığı ortaya çıktı.

ALMANYA’nın Düsseldorf kentinde koronavirüs taşıdığını iddia eden 29 yaşındaki bir sanık, koronavirüs şüphesiyle karantina altında olduğu ve cezaevini terk etmesine izin verilmediği gerekçesiyle bölge mahkemesindeki duruşmasına katılmadı. Daha sonra savcılık tarafından yapılan araştırmada, sanığın isminin şüpheli vakalar listesinde olmadığı ortaya çıktı. Sanığa bölge mahkemesi tarafından mahkemeyi yanıltma suçundan 2 bin 500 Euro para cezası verildi.

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