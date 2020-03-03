‘Koronavirüs’ yalanı tutmadı! Mahkemeden para cezası

ALMANYA’nın Düsseldorf kentinde koronavirüs taşıdığını iddia eden 29 yaşındaki bir sanık, koronavirüs şüphesiyle karantina altında olduğu ve cezaevini terk etmesine izin verilmediği gerekçesiyle bölge mahkemesindeki duruşmasına katılmadı. Daha sonra savcılık tarafından yapılan araştırmada, sanığın isminin şüpheli vakalar listesinde olmadığı ortaya çıktı. Sanığa bölge mahkemesi tarafından mahkemeyi yanıltma suçundan 2 bin 500 Euro para cezası verildi.