Koronavirüs vakası İtalya’da da 3, İngiltere’de de 3’e yükseldi

İtalya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, askeri uçakla hafta başında Vuhan’dan getirilerek Cecchignola’daki askeri kampüste karantinaya alınan 56 İtalyan vatandaşından birinde yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüse rastlandığı kaydedildi. 30 ile 40 yaşları arasında olduğu belirtilen kişinin, ivedilikle Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nde tedavi altına alındığı belirtildi. Söz konusu kişi, bu vakanın görüldüğü ilk İtalyan olurken, İtalya’da tespit edilen 3. yeni tip koronavirüs vakası olarak kayıtlara geçti. Ülkede, ilk kez geçen hafta iki Çinli turistte yeni tip koronavirüse rastlanmış ve bu kişiler tedavi altına alınmıştı. Bu arada, tedavi altındaki Çinli çiftin solunum yetmezliklerinin artması sebebiyle yoğun bakımda solunum cihazına bağlandıkları da gelen son haberler arasında yer aldı.

‘GÜÇLÜ BİR MESAJ’

Öte yandan, son günlerde koronavirüs nedeniyle endişenin üst seviyeye çıktığı ve bazı bölge yöneticilerinin ‘Çinli çocukların okula gelmemesini’ istediği İtalya’da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, dün sabah Roma’da Çinli çocukların gittiği bir okula sürpriz ziyarette bulundu. Okul Müdürü Manuela Manferlotti, Cumhurbaşkanı’nın okullarına gelişininin gayrı resmi bir ziyaret olduğunu belirtirken, İtalyan basını ise bu ziyareti gündeme ilişkin ‘sembolik olarak açık ve güçlü bir mesaj’ şeklinde yorumladı.

‘AŞIRI TEPKİ’

İngiltere’de, koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 3’e çıktı. İngiltere Sağlık Direktörü Prof. Chris Whitty, “Başka bir hastanın daha yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. Böylece İngiltere’deki toplam vaka sayısı 3 oldu” ifadesini kullandı. Whitty, ismi ve uyruğu açıklanmayan kişinin virüsü İngiltere’de kapmadığı bilgisini paylaştı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında da salgının başladığı Çin’in Vuhan kentindeki İngiliz vatandaşlarını tahliye etmek için pazar günü ikinci uçağın gönderileceği belirtildi. Çin’in Londra Büyükelçisi Liu Xiaoming, düzenlediği basın toplantısında, İngiltere’nin vatandaşlarından Çin’i terk etmelerini istemesini ‘aşırı tepki’ olarak niteleyerek, “Aşırı tepki göstermenin faydalı olmadığını söyledik. Makul şekilde tepki vermeleri için Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyelerini dinlemelerini istedik” dedi.