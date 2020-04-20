Koronavirüs turizmde fırsat yaratabilir!

ALMANYA’da yapılan bir anket, korona krizi öncesi tatil rezervasyonu yaptıranların yüzde 28’inin iptal ettirmediğini ortaya çıkardı. Ankete göre iptal edenlerin oranı ise sadece yüzde 14. Almanya dışına tatile gitmek istemeyenleri ya da gidemeyenleri kendi eyaletindeki kıyılara çekmek isteyen Schleswig Holstein Eyalet Başbakanı Daniel Günther, krizi fırsata çevirmenin hesaplarını yapıyor.

MASTER PLANI

Başbakan Günther, Kovid-19 salgının iç turizm için kazanç olarak görüp tatilcileri eyalete çekebilmek için de master planı hayata geçirecek. Günther “Mart ve nisan ayları işletmeler için kötü geçti. Ancak uluslararası seyahat kısıtlamaları iç turizmin canlanmasını sağlayabilir. Bu da iç turizm için bir şans olur. Mayıs ve haziran aylarında Alman turistlerin gelebileceğini hesaplıyoruz” dedi. Başbakan, turistleri ağırlamak için eyalette yaşayanların evlerini turistlere kiraya verebilmelerine olanak sağlamak istiyor. Bunun için de ikinci ikametgaha izin vermeyi planlıyor. İkinci adım olarak otel ve konaklama tesislerinin yeniden faaliyete geçilmesi için hazırlıklara başlanacak.