Koronavirüs trafik kazalarını yüzde 20 azalttı

KORONAVİRÜS nedeniyle alınan tedbirlerin bir olumlu etkisi de trafik kazalarına oldu. Huk Coburg Sigorta Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre geçen yılın nisan ayı ile karşılaştırıldığında bu yıl nisan ayında meydana gelen trafik kazalarında yüzde 20 azalma oldu. DEVK Sigortası da mart ayı ortasından nisan ayı sonuna kadar kaza bildiriminde büyük oranda düşüşün yaşandığını açıkladı. Alman Otomobil Kulübü (ADAC) de ocak ayından mayıs ayı başına kadar ki dönemde bin 300 kez kaza yerine yardıma gidildiğini bildirdi. ADAC geçen yıl aynı dönemde yapılan seferin bin 500 olduğunu hatırlattı. Eyalet trafik polisleri de hem otobanların hem de kara yollarında trafik yükünün çok azaldığını ve trafiğe çıkan araç sayısının gözle görülür şekilde düştüğünü bildirdiler.