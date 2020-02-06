Koronavirüs şüphesi bulunan kadın hastaneden kaçtı
Avusturya’nın Salzburg kentinde bulunan Landeskliniken Salzburg Hastanesi yetkilileri, koronavirüse yönelik test sonuçları beklenen 31 yaşındaki bir kadının gece saatlerinde hastaneden kaçtığını açıkladı.
YETKİLİLERİN yaşanan olayın ardından polise ihbarda bulunmasıyla hastaneden kaçan kadın yaklaşık 7 saat sonra Salzburg yakınlarında kendine ait evde bulundu. 31 yaşındaki kadının yeniden hastaneye götürüldüğü ve polis gözetiminde tutulduğu bildirildi. Kadının dün grip benzeri semptomlarla hastaneye kaldırıldığı ve koronavirüs bulaşmış olabileceği şüphesiyle hastaneye yatırıldığı belirtildi. Öte yandan polis, koronavirüs şüphesi bulunan kadının hastaneden kaçtıktan sonraki 7 saatlik süreçte kimlerle temasa geçmiş olabileceğini araştırıyor.
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