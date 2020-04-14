Koronavirüs salgını Condor’u da vurdu

KORONAVİRÜS salgını en çok hava yolu şirketlerini etkiledi. Polonya Havacılık Grubu, (PGL) Alman turizm ve havayolu şirketi olan Condor’u satın almaktan vazgeçti. PGL, tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz aylarda iflas eden ünlü turizm şirketi Thomas Cook’un Alman tatil ve hava yolu markası olan Condor’u satın almaktan vazgeçtiğini açıklarken, bunun nedeni olarak koronavirüs salgınının Polonya ekonomisine getireceği mali yükün yanı sıra milyonlarca tatilcinin koronavirüs nedeniyle bu yıl ki tatil planlarını askıya almasının da etkili olduğu belirtildi. PGL Kurumsal İletişim Bürosu Direktörü Katarzyna Majchrzak, yaptığı açıklamada PGL’nin Condor hava yolu şirketini satın almaktan vazgeçtiğini bildirirken, konuya ilişkin daha fazla bilgi paylaşamayacaklarını ifade etti.

PGL, 630 MİLYON EURO TEKLİF VERMİŞTİ

PGL, dünyaca ünlü turizm şirketi Thomas Cook’un geçtiğimiz sonbaharda iflasını açıklamasının ardından şirkete ait Alman markası Condor’u satın almak için teklif vermişti. Geçtiğimiz şubat ayında ise Almanya Federal Rekabet Kurumu Bundeskartellamt söz konusu satın almaya onay vermiş, satış işlemlerinin ise bu nisan ayında tamamlanması bekleniyordu. PGL’nin satın alma için Condor’a 630 milyon Euro ödeme yapması beklenirken, 630 milyon Euro’nun 250 milyon Euro’sunun nakit ödenmesi, geri kalan 380 milyon Euro’luk kısmın ise Condor’a ait kredi borcunun üstlenilerek ödenmesi planlanıyordu. Condor’un filosunda 50 uçak bulunurken, yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlıyordu. Condor, yılda 9.5 milyona yakın yolcuyu dünyanın 90 farklı noktasına taşıyordu.