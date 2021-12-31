Koronavirüs primine vergi muafiyeti var

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31.03.2022 tarihine kadar devam edeceği açıklanan vergi kolaylığına göre, işveren tarafından azami 1.500 euroya kadar ödenen koronavirüs priminden vergi kesilmeyecek. Vergi muafiyetinin, defaten veya taksitle ödenecek primler için aynı şekilde geçerli olacağı açıklandı. Önemli olan, primlerin aylık gelirin yerine değil, aylıkla birlikte çalışanların banka hesabına yatırılmış olması gerekiyor.

VATANDAŞ PARASI GELİYOR

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Olaf Scholz liderliğindeki yeni koalisyon hükümeti, yeni yılda sosyal alanda bir yeniliğe daha imza atmaya hazırlanıyor. Halk arasında kısa adı ALG II veya Hartz IV olarak bilinen sosyal yardım ödeneği 2022’de kalkacak, yerine Almancası ‘Bürgergeld’ olan vatandaş parası gelecek. İşsizlik parasının I (ALG I) akabinde ödenmesi planlanan vatandaş parasını hak etme koşulları arasında, kişisel servet ve ikamet durumu dikkate alınmayacak. Bu iki unsur, ödenek alınmaya başladıktan iki yıl sonra önem kazanacak. Söz konusu ödeneği hak etmek, üç şarta bağlı olacak:

İŞTE ŞARTLARI

- Kişi, iş gücünü kaybetmemiş, yani çalışabilecek durumda olacak

- Kişi, maddi açıdan yardıma muhtaç durumda olacak

- Kişi başvuru sırasında Almanya’da ikamet ediyor olacak

15 yaşını doldurup da yukarıda saydığımız üç koşulu yerine getirenler, vatandaş ödeneğini almaya hak kazanabilecek. İş gücünü kaybetmemiş olmanın tanımı ise şöyle yapılıyor: “Hastalık veya bedensel engellilik dışında günde üç saate kadar herhangi bir işte çalışabilecek durumda olanlar, iş gücünü kaybetmemiş sayılıyor.”

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KAPORALI ÜRÜNLER ARTACAK

Önümüzdeki yıldan itibaren tüketiciler birçok ürün ambalajı için kaparo vermek zorunda olacak. Kaparo uygulaması, pet şişeler ve teneke kutuların tümünü kapsayacak. Marketlerin buzdolaplarında muhafaza edilen tüm içecek kutuları için tüketiciler içecek fiyatının üzerine 25’er cent kaparo ücreti ödeyecek. Söz konusu uygulamayla getirilen diğer yenilik ise, Smoothies isimli buzlu içecek veya meyve suları, enerji içecekleri, kahve ve alkol içerikli gazozlu içeceklerin satıldığı kutu ve ambalajlardan da bundan böyle kaparo alınacak. Sadece sütlü içecek kutu ve ambalajları, kaparo uygulamasının dışında tutuldu. Halihazırda market raflarında satışa sunulan içecek ambalajları içinse 01.07.2022 tarihine kadar kaporosuz satışa izin verilecek.

DEVAM EDECEK: Yaşlı ve hasta bakımında 2022’de neler değişecek?



SOSYAL YARDIM

ÖDENEĞİNDE ARTIŞ

Almanya’da halk arasında Hartz IV olarak bilinen ve ülke genelinde 2021 sonu itibariyle yaklaşık 3.81 milyon insanın geçimini sağlayan sosyal yardım ödeneği, yeni yıldan itibaren cüzi oranda artıyor. Yapılan yeni düzenlemeye göre, sosyal yardım ödeneği alan yetişkinlere ödenen para 3 euro artırılarak 449 euroya, 15 ile 17 yaş arasındaki hak sahiplerine de yapılan ödemeler 3’er euro artarak 376 euroya, 13 yaşına kadar olan çocuklara yapılan ödemeler ise 2 euro artarak 311 euroya, beş yaşına kadar olan çocuklar içinse, her ay 2 euro artırılan sosyal yardım ödeneği 285 euroya yükseltilmiş oldu.

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İŞ YERİ EMEKLİLİĞİ

Almanya’da iş yeri emeklilik sandığı bulunan işletmelerin çalışanlarının adına ödediği yüzde 15 oranındaki işveren katkı payı şimdiye kadar sadece 2019 ve daha sonra yapılan emeklilik sözleşmelerini kapsıyordu. 2022 yılından itibaren ise, işveren katkı payı tüm eski işyeri emeklilik sandığı sözleşmeleri için de geçerli olacak.

SÖZLEŞME FESİHLERİNDE İYİLEŞTİRME

Almanya’da sözleşmeler için geçerli olan fesih süresi genelde 3 ay olarak biliniyor. Örneğin cep telefonu için yaptığınız iki yıllık sözleşmenin zamanında feshedilmesi için, bitiş süresinden en geç üç ay önce yazılı başvuruda bulunmak gerekiyordu. Aksi takdirde, sözleşme zamanında feshedilmediği için otomatikman bir yıl uzatılıyordu. 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerlilik kazanan sözleşmeler için belirlenen fesih süresi üç aydan bir aya düşürülürken vaktinde fesh edilmeyen sözleşmeler de artık otomatikman bir yıl uzatılamayacak. Bu yılın başında yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, bu yıldan itibaren altına imza atılan sözleşmeler, vade bitiminden sonra bir ay içinde feshedilebilecek. Ayrıca, internet üzerinden yapılan uzun vadeli sözleşmeler için, hizmet sunucularının, web sitelerinde sözleşme feshini kolaylaştırıcı bir uygulama veya düğmeye yer vermesi gerekiyor.

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ELEKTRONİK RAPOR DÖNEMİ

Almanya’da çalışanlar sağlık sorunu nedeniyle çalışamayacak durumda olmaları halinde, en geç üç gün içinde doktora gidip rapor alıp bunu işverene ibraz etmesi gerekiyor. 1.7.2022 itibaren yürürlüğe girecek elektronik rapor uygulaması ile birlikte rapor almada yeni bir dönem başlıyor. Kısa adı ‘eAU’ olan elektronik rapor, bu tarihten itibaren muayeneyi yapan hekim tarafından otomatikman hem sağlık sigortasına hem de sigortalının işverenine elektronik posta yoluyla gönderilecek. Yetkililer, elektronik reçetelerde olduğu gibi, elektronik raporların farklı mercilere aktarılmasında da gecikmelerin yaşanabileceği uyarısında bulunuyorlar.

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ELEKTRONİK REÇETE UYGULAMASI

Hazır konu elektronik reçeteden açılmışken, bu konuda 01.01.2022’den itibaren geçerli olacak yeni uygulamayı da hatırlatmış olalım. İlaçların kağıt üzerinde yazılı reçeteyle verilmesi uygulaması 1.7.2021’den itibaren tarihe karıştı. Bu tarihten itibaren elektronik reçete uygulamasının deneme süreci başlatılmıştı. İlk olarak Berlin-Brandenburg bölgesinde pilot proje olarak ilaçlar elektronik reçeteyle verilmeye başlanmıştı. 01.01.2022’den itibaren bu uygulama Almanya genelinde hayata geçirilecek. Elektronik reçete için, akıllı cep telefonuna veya dizüstü bilgisayara, elektronik reçete uygulaması (E-Rezept-App), elektronik sağlık sigorta kartı ve sağlık sigortası tarafından tanzim edilecek bir şifre (PIN-Nummer) gerekli olacak. Ülke genelinde başlayan bu yeni uygulamayla, eczanede ilaç alımı için e-reçete aplikasyonunu ve reçete kodunu ibraz etmek yeterli olacak. Teknik sorun çıkması halinde muayenehaneler Haziran 2022’ye kadar pembe kağıtlı ilaç reçetesi vermeye devam edebilecekler.