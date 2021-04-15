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Avrupa
Haber Giriş: 15.04.2021 - 16:25 | Son Güncelleme:

Koronavirüs onları da vurdu...

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Koronavirüs onları da vurdu...

Alman 1. Lig futbol takımlarından Hertha BSC’in antrenörleri ile bir futbolcusuna Covid-19 pozitif teşhisi konulması üzerine kulüpte tam bir şok yaşandı.

Ligin son sıralarında yer alan ve 1’nci Lig’de kalma mücadelesi veren Hertha BSC’nin antrenörü Pal Dardai, yardımcısı Admir Hamzagiç ve futbolculardan Dodi Lukebakio’un testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine antrenörlerin beraber çalıştığı ekip ile futbolcu Hamzagic karantinada kalmaları için evlerine gönderildi. Takımı geçici olarak eski profesyonel futbolcu Arne Friedrich’in çalıştıracağı açıklandı. Ancak Berlin Sağlık Dairesi'nin önerisi üzerine takımın diğer oyuncularının evlerinde değil, 13 gün bir yerleşim biriminde birlikte kalacağı belirtildi. Oyuncular ve diğer teknik adamların antrenmanlar ve karşılaşmalar dışında bu yerleşim birimini terk edemeyecekleri de açıklandı.

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