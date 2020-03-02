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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 02.03.2020 - 15:00,Son Güncelleme:/

Koronavirüs nedeniyle Merkel’in elini sıkmadı

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Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan Angela Merkel’in uzattığı eli sıkmadı.

BAŞBAKANLIKTA düzenlenen uyum zirvesinde salona giren Merkel, hiç kimseyle tokalaşmadan yerine geçti. Ancak oturduğu yerin hemen yanında İçişleri Bakanı Seehofer’i gören Merkel, elini uzattı. Seehofer ise, “Hayır hayır” diyerek Merkel’in kendisine uzattığı eli sıkmadı. Merkel de gülümseyerek, “Sahi, anlıyorum” diyerek koltuğuna oturdu. Merkel’in yanında bulunan Uyum Bakanı Annette Widmann-Mauz ise tokalaşmak yerine iki ellerini göğsüne doğru yaslayarak Seehofer’i selamladı ve yerine geçti.
İçişleri Bakanı Seehofer, koronavirüs salgını nedeniyle geçen haftadan itibaren hiç kimseyle tokalaşmama kararı almıştı.

Koronavirüs nedeniyle Merkel’in elini sıkmadı

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