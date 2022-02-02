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HABERLERAvrupa Haberleri

Koronavirüs, kanser ölümlerinin artmasına neden oluyor

#Almanya#Koronavirüs#Kanserle Mücadele Derneği
Koronavirüs, kanser ölümlerinin artmasına neden oluyor

Almanya’da salgın başladığından bu yana sağlık sistemi, başta yoğun bakım üniteleri olmak üzere tüm servislerini koronavirüs hastalarının tedavisine yoğunlaştırmıştı. Bu süre içinde acil olmayan doktor kontrolleri, ameliyat ve tedaviler ertelenmek zorunda kaldı. Salgının ikinci yılında ise bu durumun sonuçları özellikle kanser hastalıkları üzerinde etkisini hissettirmeye başladı.

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ALMANYA’da Kanserle Mücadele Derneği, salgına bağlı olarak tedavilerin gecikmesi nedeniyle kanser ölümlerinin artmasından endişe ettiklerini açıkladı. Gelecek yıllarda kanser vakalarında salgına bağlı olarak artış beklediklerini belirten Dernek Başkanı Thomas Seufferlein, salgın nedeniyle kanser teşhislerinin geç konulduğunu ve tedaviye geç başlandığını söyledi. Seufferlein, ayrıca birçok tümör operasyonunun da yoğun bakımların dolu olması ve sağlık personelinin yetersizliği nedeniyle ertelendiğini, zamanında yapılmadığını vurguladı. Gecikmeli teşhisin veya geç müdahalenin kanserin tedavi şansını azalttığını kaydeden Seufferlein, uygulanması gereken tedavinin gecikmesinin hastanın hayatına mal olduğunu belirtti. Seufferlein, “Kanserin türüne bağlı olarak, hastalığın tedavi edilip edilemeyeceğine veya hastanın ne zaman öleceği konusunda haftalar veya aylar belirleyici olabilir” dedi. Seufferlein, kanserle mücadele derneği olarak 2022 yılı sonunda kanserden ölen hastaların sayısında ciddi artış beklediklerini söyledi.

Koronavirüs, kanser ölümlerinin artmasına neden oluyor

 

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#Almanya#Koronavirüs#Kanserle Mücadele Derneği

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