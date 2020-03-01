‘Koronavirüs için fon ayırabiliriz’

ALMANYA’da hafta sonu Bavyera, Baden Württemberg, Hessen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya, Hamburg, Bremen, Schleswig Holstein ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde, yeni vakalara rastlanıldığı açıklandı. Ülkede virüs taşıyan kişi sayısı da yüzü aşarken Hessen Eyalet Sağlık Bakanlığı, Frankfurt’lu üç erkek ile Gross Gerau’da yaşan bir kadında koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Hannover yakınlarında yaşayan 68 yaşındaki bir kişiye uygulanan test de pozitif çıktığı bilgisine ulaşıldı. Hasta kliniğe yatırılarak dış dünyayla bağlantısı kesildi. 58 yaşındaki bir kadında virüs tespit edilen Bremen’de ise hastalık belirtisi gösteren iki kişi de evlerinde gözetim altına alındı. Sağlık dairesi görevlileri kadınla temasta bulunanların bilgilendirildiğini açıkladı. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yakın zamanda koronavirüsle mücadelede başarı elde edileceğini söylerken, bir yıl içinde de aşı çalışmalarının tamamlanacağına inandığını belirtti

BORSA YÜZDE 5 DÜŞTÜ

Virüsün Alman ekonomisini etkilemesi de bekleniyor. Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz bu yöndeki gelişmelere hazırlıklı olduklarını belirterek “Gerekirse fon ayırmaya hazırız. Küresel ekonomide ciddi kargaşa yaşanırsa, örneğin dünya çapındaki pazarlar ve üretim alanları olumsuz etkilenirse biz buna çok hızlı, kararlı ve güçlü bir şekilde tepki verme gücüne sahibiz” dedi. Öte yadan Frankfurt Borsası koronavirüs nedeniyle cuma akşamını yüzde beş oranında kayıpla kapatmıştı. 2011 yılından beri ilk kez borsa bu kadar kayba uğradı.

HEINSBERG’DE KARANTİNA KALKTI

Diğer yandan koronavirüs nedeniyle karantina altına alınan Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti sınırları içinde kalan Heinsberg’de hayat normale dündü. Yaklaşık bin kişinin öldürücü virüsü taşıyabileceği şüphesi oluşunca küçük kasabada karantina uygulanma kararı alınmıştı. Yapılan muayenelerde koronavirüs belirtilerine rastlanılmayınca karantina uygulanmasına son verildi. Heinsberg kasabasında yaşayan 47 yaşındaki iki çocuk babası bir kişide virüs tespit edilmiş, ardından bu kişinin eşi de dahil birkaç kişiye virüs bulaştırdığı belirlenmişti. Karnaval eğlencesine katılan hastanın, virüsü başkalarına da bulaştırma şüphesiyle tedbirler hayata geçirilmişti.