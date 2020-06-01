Koronavirüs endişe verici ama...

ALMANYA’da korona krizinin başlangıcında alınan sıkı önlemlere halkın desteği tamdı. Alınan önlemler etkili oldu. Vaka sayısı önemli ölçüde düştü. Bununla birlikte halkın salgına karşı bakışı da değişmeye başladı. Bu konuda yapılan iki yeni bilimsel araştırma var: Mannheimer Corona Studie ve Robert Koch Enstitüsü ile başka kuruluşların ortak projesi COVID 19 Snapshot Monitoring. İkinci araştırma sonucuna göre büyük çoğunluk okulların tümünün hemen açılmasından yana. Yüzde 53’ü okulların hemen açılmasını istiyor. Yüzde 30’u ise karşı.

ÖNLEMLER ABARTILI MI

Koronavirüse karşı alınan önlemler abartılı mı? Mayıs ayı başında abartılı değil diyenlerin oranı yüzde 50 olmuştu. Yeni kararlar ve uzatmalar konusunda eğilim değişmiş bulunuyor: Anket sonuçları şöyle:

12 Mayıs 2020: Yüzde 45 abartılı değil. Yüzde 38 abartılı.

19 Mayıs 2020: Yüzde 46 hayır, abartılı değil. Yüzde 36 evet abartılı.

26 Mayıs 2020: Yüzde 45, hayır abartılı değil, yüzde 36 evet abartılı buluyorum.

Önlemlere karşı protesto eylemlerine katılır mısınız sorusunda anket sonuçları şöyle:

12 Mayıs: Yüzde 81 hayır, yüzde 11 evet.

19 Mayıs: Yüzde 77 hayır, yüzde 14 evet.

26 Mayıs: Yüzde 80 hayır, yüzde 12 evet.

Koronavirüse karşı bir aşıya da eğilim değişmiş bulunuyor. Başlangıçta yüzde 80 aşı yaptırırım derken, şimdi bu oran yüzde 61.