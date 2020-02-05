Koronavirüs efsaneleri

ALMANYA’da eczanelerde hijyen maskeleri tükenmiş durumda.

İnsanlar, sağlık uzmanlarının uyarısından daha çok sosyal medyada yayılan yanlış ve amaçlı bilgilere itibar ediyor. YouTube, Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformları ‘koronavirüs’ üzerine komplo teorileriyle çalkalanıyor. Sosyal medyadaki paylaşımlarda ‘koronavirüs’ün sanılandan çok daha öldürücü olduğu korkusu işleniyor. Hastaların sokak ortasında yığılıp öldüğünü gösteren sahte video görüntüleri dolaşıyor.

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Amerika’da aşırı sağcılar, ‘Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın virüsün patentini satın aldığı, ileride çok daha fazla para kazanmak için salgına karşı ilaç geliştirilmesini engellediği tezini yayıyor. Bill Gates, Amerikan teknoloji devi Microsoft’un kurucusu.

Facebook’ta, ‘koronavirüs’ün 5G denilen erişim şebekesi projesinin bir sonucu olduğunu savunanlar da var.

Sosyal medya platformları bu yanlış ve tehlikeli paylaşımları silmeye yetişemiyor.

Sosyal medyada, “Virüse karşı sarımsak yiyin”, “Havai fişek dumanı çekin”, “Düzenli burun damlası veya susam yağı kullanın” gibi yanlış bilgiler de dolaşıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bu yanlış bilgilere karşı kamuoyunu sosyal medya üzerinden bilgilendirme yolunu seçti ve en çok sorulan soruları yanıtladı.

Sarımsak yemenin, havai fişek dumanı çekmenin, susam yağı veya burun damlası kullanmanın virüse karşı bir etkisi yok.

Grip aşısı da ‘koronavirüs’e karşı korumuyor. Çünkü bu yeni bir virüs. İŞTE O SORU VE CEVAPLAR

SORU: Antibiyotiğin faydası var mı?

CEVAP: Hayır, antibiyotik bakterilere karşı etkili, ama virüse karşı değil.

SORU: Şu anda enfeksiyondan korunmak için özel bir ilaç ya da tedavi olanağı var mı?

CEVAP: Hayır, virüs yeni olduğu için buna karşı henüz bir ilaç geliştirilmedi.

SORU: Virüs, kedi, köpek gibi ev hayvanlarından insana geçer mi?

CEVAP: Virüsün köpek ve kedilere bulaştığına dair bir kanıt yok. Ama hayvanlara dokunduktan sonra mutlaka ellerinizi yıkayın.

SORU: Çin’den gelen mektup veya paketi açmak tehlikeli mi?

CEVAP: Hayır, çünkü virüs bu eşyalar üzerinde uzun süre kalmıyor.

SORU: Çin’den ithal edilen mallarda virüs bulunma ihtimali var mı?

CEVAP: Yok. Ama sıvı veya kurutulmuş maddelerde ‘koronavirüs’ uzun süre dayanır mı, henüz bilinmiyor.

SORU: Virüsün hangi yaş gruplarına bulaşma tehlikesi çok daha yüksek?

CEVAP: Virüsün hedefi yaşlılar değil. Her yaştan insana bulaşabilir. Ancak astım, şeker, kalp gibi ön hastalığı olan yaşlılara daha kolay geçebilir.

VİRÜSE KARŞI NASIL KORUNABİLİRİM?

* İyi bir hijyen gerekiyor. Elleri düzenli yıkamak önemli. Bunun için dezenfektan kullanabilirsiniz.

* Öksürüp, hapşıran, hasta görünen insanlardan uzak durun.

* Hijyen maskesi daha çok virüs bulaşmış hastalar veya virüs şüphesi bulunan kişiler taşırsa etkili.

* Dışarıdan gelen enfeksiyona karşı hijyen maskesinin pek koruma etkisi yok.

HASTALIĞIN BELERTİLERİ...

* En başta öksürük ve her vakada olmasa bile yüksek ateş.

* Akciğer iltihaplanmasına yol açabilir.

* Virüse yakalanan hastaların dörtte biri ağır atlatıyor.

* Ölümcül vakalar, daha çok ağır hastalıkları olan yaşlılarda görülüyor.

* Hastaların büyük çoğunluğu iyileşiyor.