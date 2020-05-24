Koronavirüs dolandırıcıları
Almanya’da Kovid-19 salgını başladığından bu yana hırsızlık, ev soygunu ve adam yaralama gibi suçlarda ciddi düşüş yaşandı. Ancak dolandırıcılar salgın döneminde de rahat durmadı. Bochum Polisi’nin verdiği bilgiye göre telefonla yaşlıları dolandırma suçları yüzde 400 arttı.
POLİS, dolandırıcıların özellikle yaşlıları hedef aldığını açıklarken, “Akrabanız virüse yakalandı. Tedavisi için pahalı ilaçların satın alınması gerekiyor. Bu yüzden paraya ihtiyaç var” diyerek yaşlıların dolandırıldığını belirtti. Bu yolla çok sayıda yaşlının parasını kaptırdığını belirten polis, 80 yaşındaki yaşlı bir kadının benzer yöntemle on binlerce Euro’sunun alındığını da bildirdi. Ayrıca Hürth kentinde yaşlı bir çiftin tüm servetini telefonla kendisini arayanlara kaptırdığını kaydeden polis, dolandırıcıların internette de aktif olduğunun uyarısını yaptı.
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