Koronavirüs dolandırıcıları

POLİS, dolandırıcıların özellikle yaşlıları hedef aldığını açıklarken, “Akrabanız virüse yakalandı. Tedavisi için pahalı ilaçların satın alınması gerekiyor. Bu yüzden paraya ihtiyaç var” diyerek yaşlıların dolandırıldığını belirtti. Bu yolla çok sayıda yaşlının parasını kaptırdığını belirten polis, 80 yaşındaki yaşlı bir kadının benzer yöntemle on binlerce Euro’sunun alındığını da bildirdi. Ayrıca Hürth kentinde yaşlı bir çiftin tüm servetini telefonla kendisini arayanlara kaptırdığını kaydeden polis, dolandırıcıların internette de aktif olduğunun uyarısını yaptı.