Koronavirüs de durduramadı... Haftaya şampiyon olabilir
Bundesliga'nın 30. haftasında çok sayıda rekor birarada kırıldı. Emin adımlarla şampiyonluğa koşan Bayern Münih, corona virüsün ardından yeniden başlayan Bundesliga'da şov yapmaya devam ediyor... Leverkusen'in 4-2 yenen B. Münih, peş peşe sekizinci, toplamda da 30. şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanıyor. Flick'in çalıştırdığı Bayern Münih, corona virüs pandemisinin ardından çıktığı maçlarda rakip tanımıyor, rekor üstüne kırıyor...Ligin en genç golcü unvanı el değiştirdi. Lig tarihinde en fazla asisti yapan futbolcu rekoru kırıldı. 30 lig maçında ilk kez 90 gole ulaşan bir takım oldu. Dortmund ile Hertha maçında 22 futbolcu da ırkçı karşıtı eylemlere destek vermek için orta sahada diz çöktü. İki takım futbolcuları böylece ırkçılığa karşı toplu tavır aldı. Maçı Emre Can'ın golüyle Dortmund 1-0 kazandı.
BUNDESLIGA maçları seyircisiz olmasına rağmen çekiciliğini koruyor. Takımlar hem mücadeleyi hem de oyunun temposunu en üst düzeye çıkardı. Ligde her hafta farklı heyecanlar yaşanıyor. Peş peşe rekorlar kırılıyor. Hansi Flick'in çalıştırdığı Byaren Münih, lige ağırlığını tam olarak koydu. 9 haftadır peş peşe kazanan B. Münih, Leverkusen'i de 4-2 yendi. Puanını 70'e çıkardı.30 ŞAMPİYONLUĞA AZ KALDI
Bu galibiyetle en yakın rakibiyle yedi puanlık farkı koruyan Bavyera ekibi, peş peşe 8. şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı. B. Münih'in 30. şampiyonluğuna da ramak kaldı.Dortmund'un 7 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih haftaya cumartesi günü Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan edebilir. Mönchengladbach'ı konuk edecek kırmızı-beyazlı ekip maçı kazandığı takdirde Borussia Dortmund, Fortuna Düsseldorf'a takılırsa 31. haftada mutlu sona ulaşmayı garantileyecek. Hansi Flick yönetimindeki B. Münih her maçını gollü kazanmaya başlayınca peş peşe rekorlar da gelmeye başladı. Lider 30 maçta 90 gol atarak kendi rekorunu geliştirdi. Daha önce 30 maçta en fazla 89 gol atılmıştı.Karşılaşmada iki golün pasını veren Müller, lig tarihinde bir sezonda en çok asist yapan futbolcu unvanını aldı. Aynı maçta Leverkusen'in ikinci golünü atan 17 yaşındaki Florian Wirtz, Bundesilga'da gol atan en genç futbolcu unvanına sahip oldu.
16. SARI KARTINI GÖRDÜ
Bu sezon üç kez sarı kart cezalısı durumuna düşen Paderborn'un orta saha futbolcusu Klaus Gjasula, 30. haftada RB Leipzig ile oynanan ve 1-1 berabere biten maçta 16. sarı kartı görerek Bundesliga'da bir sezonda en çok sarı kart gören futbolcu unvanına ortak oldu. 22 yıl önce Duisburg forması giyen Polonyalı Thomasz Hajto bir sezonda 16 sarı kart görmüştü. Maçlara maskeyle çıkan Gjasula, kalan dört maçta bir sarı kart daha görürse rekorun tek sahibi olacak. Hertha Berlin'li orta saha futbolcusu Darida geçen hafta bir maçta en çok mesafe alan futbolcu unvanına almıştı. 90 dakikada 14.3 kilometre koşan Darida, takımının 1-0 yenildiği Dortmund maçında 14.7 kilometre koşarak rekorunu geliştirdi.EMRE CAN ATTI
Maçta Dortmund'un tek golünü ikinci yarıda Emre Can attı. Dortmund bu galibiyetle puanını 63'e çıkartırken, şampiyonluk umutlarını az da olsa sürdürdü. Mainz'ın Hessen Derbisi'nde Frankfurt'u 2-0 yendiği maçta Hasebe Bundesliga'da en çok forma giyen Asyalı futbolcu oldu. 36 yaşındaki Hasebe kariyerinde 309. Bundesliga maçını geride bıraktı. Düsseldorf deplasmanında 2-2 berabere kalarak bir puan alan Hoffenheim da ilginç bir rekorun sahibi oldu. Hoffenheim'ın ilk golünü İsrailli Mounas Dabbur attı. Böylece bu sezon 13 farklı ülke vatandaşı futbolcu Hoffenheim adına rakip fileleri havalandırdı. Bundesliga tarihinde şimdiye kadar hiç bir takımda bu kadar farklı ülke vatandaşı futbolcu gol atmamıştı.MAÇ SONUÇLARI
Freiburg 1-0 Gladbach
Leverkusen 2-4 B. Münih
Dortmund 1-0 Hertha
Düsseldorf 2-2 Hoffenheim
RB Leipzig 1-1 Paderborn
Frankfurt 0-2 Mainz
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