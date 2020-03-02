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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 02.03.2020 - 12:52,Son Güncelleme:/

Koronavirüs başkente de sıçradı!

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Koronavirüs başkente de sıçradı!
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Dünya çapında 3 bini aşkın can aldığı koronavirüs Almanya’yı da tehdit etmeye devam ediyor. Başkent Berlin’de ilk kez koronavirüs vakası görülürken 16 eyaletten 10’una sıçradığı öğrenildi. Şimdiye kadar Almanya’da görülen vaka sayısının ise 130’a çıktığı belirtildi.

BERLİN senatosu Berlin’de de ilk koronavirüs teşhisinin konulduğunu açıkladı. Sağlık yetkilileri koronavirüs taşıyan kişinin karantinada tedavi altına alındığını ve bağlantısı olan kişilerin tespitine çalışıldığını belirtti. Berlin’den önce Hamburg ve Köln’de de koronavirüs vakasına rastlanmıştı. Berlin’le birlikte koronavirüs tespit 10 eyalette virüs taşıyan sayısı 130 kişilerin büyük bir kısmının hafif olduğu vurgulandı.

Koronavirüs başkente de sıçradı
EN FAZLA KRV’DE
En fazla vakanın görüldüğü Almanya’nın en büyük eyaletlerinden Kuzey Ren Vestfalya’da ise (KRV) 70 kişide virüs tespit edildi. Pazar akşamı İran’dan dönen 51 yaşındaki bir kişide de koronavirüse rastlandı. Baden Württemberg ve Bavyera Eyaletleri’nde koronavirüsün yaygın olduğu Çin, İtalya’nın kuzeyi ve İran gibi riskli bölgelere gitmiş olan öğrenciler karnaval tatilinin bitiminden sonra da okula gitmeyecek. Avrupa’nın koronavirüse karşı etkili ortak bir çalışmaya gitmediği eleştirileri yükselmeye başladı.

 

 

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