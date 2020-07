Koronanın kazananları

ARAŞTIRMAYA göre Merkel’in not ortalaması 2.4. “Merkel işini iyi ya da çok iyi yaptı” diyerek tam ton verenlerin oranı yüzde 67. Aynı soruya verilen cevaplar arasında ikinci iyi not Bavyera Eyalet Başbakanı ve Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı Markus Söder’in. 2.57 not ortalaması olan Söder’e seçmenlerin yüzde 57’si iyi not verdi. Üçüncü sırada ise SPD’li Maliye Bakanı Olaf Scholz geliyor. “Scholz işini iyi yaptı” diyenlerin oranı yüzde 42, notu ise 2.8. Sağlık Bakanı Jens Spahn 2.9 notla dördüncü sırada. Korona krizinin kaybedeni CDU genel başkan adayı ve Kuzey Ren Vestfalya eyalet Başbakanı Armin Laschet. Yüzde 18 oy ve 3.5 not ortalamasıyla Laschet geride kaldı. CDU genel başkan adaylarından Friedrich Merz ve Norbert Röttgen de zayıf not aldı. Savunma Bakanı ve CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer’in not ortalaması ise 3.7.

SÖDER İLK SIRADA

“Kimin başbakan seçilme şansı yüksek?” RTL ve NTV’nin yaptığı ankete göre Bavyera Eyalet Başbakanı Söder, şansı en yüksek politikacı. Söder yüzde 40’la birinci sırada. Onu yüzde 26’yla Maliye Bakanı Scholz izledi. “Söder mi yoksa Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck mi?” sorusunda Söder diyenlerin oranı yüzde 46 ile daha yüksek. Habeck’e şans tanıyanların oranı ise yüzde 24. ZDF kanalının siyaset barometresi araştırmasında “En uygun başbakan adayı kim?” sorusuna cevap verenlerin yüzde 64’ü Söder’i seçti. Söder diyenlerin oranı mart ayında yüzde 30 olmuştu. Hıristiyan Birlik seçmenleri arasında “Söder” diyenlerin oranı ise yüzde 78. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet için uygun başbakan diyenlerin oranı yüzde 19. SPD’li Scholz için ise yüzde 48.