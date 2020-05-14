Koronanın faturası giderek ağırlaşıyor

Bu yıl Almanya’da federal ve eyaletlerin vergi gelirlerinin 119 milyar Euro düşmesi bekleniyor. Gelecek yıl ise vergi geliri açığının 40-50 milyar Euro arasında olacağı tahmin ediliyor. Korona krizine karşı küçük, orta ve büyük ölçekli şirketler, hastaneler devletten yardım üstüne yardım isterken, belediyeler de hükümetten acil yardım talebinde bulundu. Almanya Belediyeler Birliği yöneticisi Helmut Dedy, belediyeler için bir kurtarma fonu kurulmasını istedi. Şehir ve beldelerin bu yıl vergi gelirlerinin en az 20 milyar Euro düşeceğini belirten Dedy, belediyelerin toplumun temel taşı olduğunu, vergi açığının dengelenmesi gerekeceğini vurguladı. Belediyelerin planlama yapabilmeleri için en geç yaz tatiline kadar yardım miktarı ve zaman diliminin açıklığa kavuşturulması gerektiğini kaydeden Dedy, federal ve eyaletlerin yeni borçlanmaya gitmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Vergi Mükellefleri Birliği ise devlet giderlerinin çok iyi gözden geçirilmesini istiyor.