Koronadan ölenlerin sayısı 30 bini geçti

GÜNLÜK vaka sayısının düşük çıkmasının nedeni ise hafta sonunda bilgilerin sağlıklı olarak akışının sağlanamaması ve Noel Bayramı nedeniyle yeteri kadar testlerin yapılamaması olarak değerlendirildi. Almanya’da son bir hafta içinde tespit edilen vaka sayısı ise 131 bin 197 olarak kayıtlara geçti. Aktif hasta sayısı 365 bin 974 olarak açıklanırken, şimdiye kadar koronavirüse yakalananların sayısı ise 1 milyon 651 bin 834’ü buldu. Virüsü yenip yeniden sağlığına kavuşanların sayısı da bir milyon 255 bin 734. yoğun bakımda tedavisi süren hasta sayısı 5 bin 596’ya yükseldi.