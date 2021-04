Koronadan ölenlere anma: Pandemi ulaşılmaza karşı alçakgönüllüğü öğretti!

ANMA törenine Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel, Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble, Eyaletler Meclisi Başkanı Rainer Haseloff ve Federal Anayasa Mahkemesi Başkanı Stephan Harbarth ile koronadan hayatlarını kaybedenlerin yakınları katıldı. Farklı dini inanç gruplarının temsilcileri de törenin ilk bölümünde dua etti. İslam’ı temsilen Osnabrück merkezli Almanya İslam Toplumu Derneği Başkanı imam Esnaf Begic, Kuran’dan bir sûre okuyarak, ölenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı, başbakan ve meclis başkanı, koronadan ölenlerin yakınlarıyla birlikte ölenler anısına kilisede mum dikti. ‘ÇOK DERİN YARALAR AÇTI’

Törenin ikinci bölümünde konuşan Cumhurbaşkanı Steinmeier, “Salgın bir yılı aşkın süre önce patlak verdi. Ülkemizde, Avrupa’da ve tüm dünyada çok derin yaralar açtı. Ve biliyoruz ki hâlâ geçmedi. Salgından ve doğru yolun hangisi olduğunu tartışmaktan yorulduk” dedi. Steinmeier, Almanya’da şu ana kadar yaklaşık 80 bin kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, “Felaketin başladığından bu yana günlük olarak enfeksiyon ve ölüm sayılarına bakıyoruz, eğilimleri takip edip kıyaslayıp değerlendiriyoruz. Bu tabii ki anlaşılabilir. Ama benim hissiyatım, toplum olarak bu sayıların arkasında kader ve insanın yeteri kadar bilincinde olmadığımız yönünde. Çektikleri acılar ve ölümler kamuoyunda çoğunlukla görünmüyor” dedi. Siyasetin de bu global felakette yeni şeyler öğrendiğini belirten Steinmeier, “Siyasetin büyük felaketleri önlemek için zor ve bazen de trajik kararlar almak zorunda olduğunu biliyorum. Hepimiz ve siyaset de bu yönde ilerleme kaydetti. Hatanın veya eksikliğin olduğu yerde ise bunları düzeltmeliyiz. Ama bugün değil. Bugün sizden ricam, acı, ıstırap ve öfke hakkında konuşalım” diye konuştu. Salgının insanlığa öğrettiği bazı değerler olduğunu da vurgulayan Steinmeier, “Değerli vatandaşlarım, pandemi bize hep görmezden geldiğimiz bir şeyi hatırlattı: Bizlerin savunmasız ve olumlu canlılar olduğumuzu. Her şey planlanmıyor, hesaplanmıyor, garantiye alınmıyor ve kontrol edilemiyor. Her şey kontrolümüz altında değil. Hele ölüm asla değil. Tıp her ne kadar hastalıkları iyileştirse birçok yaşamı kurtarsa da hepimiz ölümle yüzleşiriz ve çaresiz kalırız ve bunu kabullenmek çok zor gelir. Pandemi bize ulaşılamaz olana karşı alçakgönüllülüğü öğretir” dedi.