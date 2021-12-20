Koronadan ölenler için ışık zinciri

KORONAVİRÜS protestolarında aşırı sağ ve antisemitizm eğilimlerinin arttığını belirten Herrmann “Demokratlar aşırı sağcılar ile omuz omuza yürümemeli” dedi. Başhekim Prof. Dr. Ficker ise korona karşıtı toplantılarda bilime aykırı tezlerin yayıldığını ve bu eğilimlerin insanların hayatını tehlikeye soktuğunu belirtti. “700’den fazla insan bu virüs nedeniyle öldü. Aşıyı bir futbol takımının kalecisi olarak görmek gerekiyor. Dünyanın en iyi kalecisi de gol yiyebilir. Gol yiyor diye maça kalecisiz çıkmak aptallık” dedi. Nürnberg Anakent Belediye Başkanı Marcus König de salgından çıkış yolunun aşılanmaktan geçtiğini söyledi. König, “Maalesef Nürnberg’in çeşitli bölgelerinde bugün aşırı eğilimli insanlar sokaklarda. Biz demokratlar ise bu meydandayız. Halkımızın sağlığı ve bütünlüğü için bugün İnsan Hakları Şehri’nin İnsan Hakları Sokağı’ndayız” dedi. Birlik Başkanı Stephan Doll da, her zaman olduğu gibi birlik üyelerinin aşırı sağ eğilimlere karşı omuz omuza verdiğini belirtti.
TÜRKLERDEN DETEK
Etkinliğe, Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplumu Başkanı (tgmn) Bülent Bayraktar ve Medina Derneği temsilcisi Ali-Nihat Koç da katıldı. Konuşmaların ardından ışık zinciri
oluşturan 2 bin kişi, Nürnberg kentinde koronavirüsten ölen 1000 kişi için mum yakıp ve bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Nürnberg Anakent Belediye Başkanı Marcus König ve Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann
, Metropol Türk Toplumu Başkanı (tgmn) Bülent Bayraktar’a desteklerinden ve katılımından dolayı teşekkür etti.AŞI KARŞITLARI DA YÜRÜDÜ
Nürnberg eski Nazi kongre binasının önünde bir araya gelen aralarında aşırı sağcıların da yer aldığı 12 bin kişi, aşı mecburiyetini ve güncel koronavirüs
tedbirlerini protesto etti. Protesto mitinginde ‘Maskeye hayır’, ‘Aşıya hayır’, ‘Bizleri rahat bırakın’ yazılı pankartlar taşındı, sloganlar atıldı. Nürnberg’in güney bölgesinde de aşırı sağcılar bir araya geldi. AfD yanlıların sayısının da 2 bin kişi olduğu açıklandı. AfD Federal Meclis Grup Eş Başkanları Alice Weidel ile Tino Chrupalla katılımcılara seslendi. Katılımcıların büyük bir bölümünün maske taşımadığı dikkati çekti. Yüzlerce kişi AfD yanlıların toplantısını uzaktan görüş mesafesinde protesto etti.