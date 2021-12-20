Koronadan ölenler için ışık zinciri

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KORONAVİRÜS protestolarında aşırı sağ ve antisemitizm eğilimlerinin arttığını belirten Herrmann “Demokratlar aşırı sağcılar ile omuz omuza yürümemeli” dedi. Başhekim Prof. Dr. Ficker ise korona karşıtı toplantılarda bilime aykırı tezlerin yayıldığını ve bu eğilimlerin insanların hayatını tehlikeye soktuğunu belirtti. “700’den fazla insan bu virüs nedeniyle öldü. Aşıyı bir futbol takımının kalecisi olarak görmek gerekiyor. Dünyanın en iyi kalecisi de gol yiyebilir. Gol yiyor diye maça kalecisiz çıkmak aptallık” dedi. Nürnberg Anakent Belediye Başkanı Marcus König de salgından çıkış yolunun aşılanmaktan geçtiğini söyledi. König, “Maalesef Nürnberg’in çeşitli bölgelerinde bugün aşırı eğilimli insanlar sokaklarda. Biz demokratlar ise bu meydandayız. Halkımızın sağlığı ve bütünlüğü için bugün İnsan Hakları Şehri’nin İnsan Hakları Sokağı’ndayız” dedi. Birlik Başkanı Stephan Doll da, her zaman olduğu gibi birlik üyelerinin aşırı sağ eğilimlere karşı omuz omuza verdiğini belirtti.