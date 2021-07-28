Korona zirvesi 10 Ağustos’a çekildi

GELİŞMELER karşısında etkili kararlar alabilmek için zamanın daralmaya başladığını belirten Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller, eyalet başbakanlarının ivedilikle konuyu değerlendirip hızlı şekilde karar alması gerektiğini söyledi. Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun, aşı olmayanların sinema, tiyatro, restoran gibi kapalı mekanlara giremeyebileceğini belirterek tartışma başlatmıştı. Şimdi toplantının öncelikli konusu aşı olmayanların durumu olacak. Ayrıca korona testlerinin ücretli olup olmaması da zirvede ele alınacak.

‘HANGİSİ ETKİLİ OLACAK’

Almanya’da koronavirüsle mücadele kapsamında kısıtlamalarda hangi verilerin baz alınacağı tartışması başladı. Önceki dönemlerde insidans değeri olarak adlandırılan 100 bin nüfusa göre son 7 gün içindeki vaka sayısı, bölgesel veya genel anlamdaki kısıtlamalarda temel olarak alınıyordu. Kısıtlamalarda hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki yatak kapasitelerinin dolmasının önlenmesi hedefleniyordu. Ancak aşılamanın artmasıyla birlikte vaka sayısı artsa bile koronadan dolayı hastaneye gidenlerin oranı azaldı. Şimdi alınacak kararlarda yoğun bakım hastalarının sayısı mı yoksa insidans değerinin mi etkili olacağı toplantıdan sonra belli olacak.

NÜFUSUN YÜZDE 50’Sİ İKİ DOZ OLDU

Tüm bu tartışmalar devam ederken Bild gazetesi, Robert Koch Enstitüsü’nün hazırladığı gizli raporda dördüncü dalganın başladığını belirttiğini duyurdu. Rapora göre enstitü, korona kısıtlamaları konusunda yine insidans değerinin belirleyici olması yönünde hükümete öneride bulundu. Robert Koch Enstitüsü’nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 768 yeni koronavirüs vaka sayısıyla son 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaşıldı. Toplam vaka sayısı 3 milyon 761 bin 169’a yükseldi. Son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybederken, koronavirüs nedeniyle toplam vefat sayısı 91 bin 586 oldu. RKI 10 Haziran’daki vaka sayısını 3 bin 187 olarak açıklamıştı.

Öte yandan Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre nüfusun yüzde 50.2’si her iki aşısını da yaptırdı. Sağlık Bakanı Jens Spahn, Twitter hesabından halkı aşı olmaya çağırırken, “Ne kadar çok aşı yaptırılırsa sonbahar ve kış o kadar güvenli geçer” dedi.