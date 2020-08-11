Korona yüzünden pilotluk da cazibesini yitirdi

GENÇLER arasında cazip olan mesleklerin başında gelen pilotluk, pandemi sırasında büyük erozyona uğradı. Pilotların dünya genelinde bir anda işsilerini kaybetmesi mesleğin çekiciliğini azalttı. Adını açıklamak istemeyen 41 yaşındaki pilot pandemi nedeniyle işini kaybetmenin kendisini şok ettiğini belirterek “İşsiz kalacağımı hiç aklımdan geçirmedim. 16 yıl boyunca aralıksız uçtum. Bu yıl pandemi nedeniyle işimi kaybettim. Yeni bir meslek eğitimi almak da pek akıllıca değil. Pilot olmak için 60 bin euro ödedim. Şimdi bunu tamamen çöpe atmak doğru değil. Biz pilotlar yeni mesleğe alışamayız” dedi.

6 BİN 500 PİLOT İŞSİZLİKLE YÜZ YÜZE

Avrupa Pilotlar Birliği ise yaptığı açıklamada salgın nedeniyle Avrupa’da işini kaybeden veya işsiz kalma tehdidi altında bulunan pilot sayısını 6 bin 500 olarak duyurdu. Açıklamada çok az pilotun başka alanlarda yeni iş bulduğu bilgisi de yer aldı. Öte yandan Lufthansa’nın Bremen kentinde bulunan pilot yetiştirme okulunda da eğitimin aksadığı bildirildi. Şirket birçok öğrenciyi salgın döneminde yalnız bırakmakla suçlanıyor. Uzmanlar salgının yarattığı olumsuz etki nedeniyle önümüzdeki dönemde pilot eğitimi için öğrenci bulmanın çok kolay olmayacağına dikkat çekiyor.