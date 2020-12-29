Korona yasağını delen polise soruşturma

POLİS memuru, Mecklenburg Vorpommern eyaletinde ‘gizli göreve geldiğini’ söyleyerek Berlin’den ayrıldı. Son dönemde birçok kez operasyonla görevlendirildiğini gerekçe gösteren polise, herhangi bir görevlendirme yapılmadığı belirlenince Berlin Emniyeti polis memuru hakkında inceleme başlattı. Polise korona kurallarını ihlalden disiplin soruşturması başlatan Emniyet, neden böyle bir girişimde bulunduğu ve yasak olmasına rağmen neden sık sık Mecklenburg Vorpommern’da konakladığıyla ilgili ise bir açıklama yapmadı. Emniyet, benzer gerekçelerle konaklama yasağını delen başka polislerin olup olmadığını da araştırıyor.