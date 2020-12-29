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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 29.12.2020 - 11:10 | Son Güncelleme:

Korona yasağını delen polise soruşturma

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Korona yasağını delen polise soruşturma
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Almanya’da koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler arasında seyahat yasağı da bulunuyor. Turistlerin otel ve pansiyonlarda konaklaması yasak. Tek istisna, iş seyahati şartıyla konaklamaya izin verilmesi. Berlin Emniyeti, bu yasağı birçok kez deldiği tespit edilen bir polis memuru hakkında soruşturma başlattı.

POLİS memuru, Mecklenburg Vorpommern eyaletinde ‘gizli göreve geldiğini’ söyleyerek Berlin’den ayrıldı. Son dönemde birçok kez operasyonla görevlendirildiğini gerekçe gösteren polise, herhangi bir görevlendirme yapılmadığı belirlenince Berlin Emniyeti polis memuru hakkında inceleme başlattı. Polise korona kurallarını ihlalden disiplin soruşturması başlatan Emniyet, neden böyle bir girişimde bulunduğu ve yasak olmasına rağmen neden sık sık Mecklenburg Vorpommern’da konakladığıyla ilgili ise bir açıklama yapmadı. Emniyet, benzer gerekçelerle konaklama yasağını delen başka polislerin olup olmadığını da araştırıyor.

 

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