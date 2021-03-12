Korona yardımları yeniden başladı

BAKANLIĞIN belgesinde, dolandırıcılıkla ilgili soruşturma başlatıldıktan sonra başvuru yönteminde değişiklikler de yapıldığı belirtildi. Açıklamada başvuru sahibinin suiistimal edemeyeceği ve verilerin kontrol edebileceği şekilde düzeltme yapıldığı söylendi. Ayrıca şüpheli başvurular için bir liste de oluşturulduğu vurgulandı.

48 SAAT İÇİNDE KIYASLANACAK

Bundan sonra 50 bin euronun üzerindeki yardım başvurularının inandırıcılığı kontrol edilecek ve başvurunun yapıldığı eyaletlerle başvuru sahibin sunduğu veriler 48 saat içinde kıyaslanacak. Bakanlık bu nedenle korona yardım ödemelerinin kısa bir süreliğine gecikebileceğini belirtti. Geçen yıl kasım ve aralık aylarını kapsayan başvurularla ilgili yüzde 95 oranında değerlendirme yapıldığı ve ödemelerin de eyaletler üzerinden yapılmaya başlandığı vurgulandı.