Korona yardımları neden ödenmiyor?

PANDEMİ nedeniyle aylardır kapalı olan restoran, kafe, barların yanı sıra birçok küçük ve orta ölçekli işletmenin kiralarını bile ödeyemeyecek hale gelmesi üzerine Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’e tepkiler ve eleştiriler yoğunlaştı. Aralık yapılan başvurular için bile hâlâ ‘korona yardımı’ yapılmamasına farklı partilerden politikacılar bile tepki gösterdi. Özellikle eyalet başbakanlarının CDU’lu Federal Ekonomi Bakanı Altmaier’e ağır eleştirilerde bulunduğu belirtildi. Federal hükümet geçen yıl kasım ayı ile bu yıl haziran ayına kadar işletmelere 50 milyar euro mali yardım yapmayı kararlaştırdığı halde, ödemelerin ‘teknik nedenlerle’ yapılamadığı ileri sürüldü. Bakan Altmaier ise daha önceki başvurularda ‘istismarlar’ saptandığı için ödemelerdeki gecikmeyi savundu. Altmaier ayrıca, SPD’li Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz ile ödemeler konusunda adeta bir ‘gerilla savaşı’ yaşadıklarını da söyledi.

Öte yandan Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının bugün öğleden sonra video konferans yöntemiyle yapacağı görüşmede ele alınacak maddeleri içeren ve önceden hazırlanan metinde Bakan Altmaier’den övgüyle bahsedilen bir bölüm olduğu, ancak gelen tepkiler üzerine bu bölümlerin çıkarıldığı ileri sürüldü.